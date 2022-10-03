Вкусный напиток, снижающий уровень сахара в крови через 15 минут после приема
В исследовании, опубликованном в журнале Current Developments in Nutrition, изучалось влияние гранатового сока на уровень сахара в крови.
Благодаря высокому содержанию железа в гранате, сок из него может стимулировать рост гемоглобина и эритроцитов. Это отличный помощник в борьбе с анемией. Повышенное содержание аминокислот в гранатовом соке позволяют нормализовать жизненно важные процессы в организме.
В ходе исследования был набран двадцать один здоровый человек с нормальным весом. Добровольцев распределили на группы, одна из которых получала гранатовый сок, а другая – воду с фруктозой.
У здоровых людей с низким уровнем инсулина наблюдалось значительное снижение уровня глюкозы через 15 и 30 минут после употребления гранатового сока по сравнению с потреблением воды с фруктозой, отмечают исследователи.
Более того, значительно более высокие уровни инсулина наблюдались через 15 и 30 минут после употребления гранатового сока по сравнению с сахарной водой.
Ключевым открытием было то, что сахара, содержащиеся в гранатовом соке, хотя и схожи по свойствам с сахарами других фруктовых соков, не оказывают негативного влияния на параметры диабета.
Было даже обнаружено, что сок снижает риск развития атеросклероза, серьезного заболевания, при котором артерии закупориваются жировыми отложениями (бляшками).
Симптомы диабета 2 типа включают:
- Частое мочеиспускание
- Постоянная жажда
- Постоянное чувство усталости
- Зуд
- Порезы или раны заживают слишком долго
- Затуманенное зрение.
Профилактика диабета:
- следите за весом;
- ведите активный образ жизни;
- правильно питайтесь;
- долечивайте все заболевания, не допускайте воспалений;
- постоянно контролируйте уровень сахара в крови.
Читайте также: Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но»
Оставить комментарий