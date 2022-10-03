Вкусный напиток, снижающий уровень сахара в крови через 15 минут после приема

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гранат

В исследовании, опубликованном в журнале Current Developments in Nutrition, изучалось влияние гранатового сока на уровень сахара в крови.

Благодаря высокому содержанию железа в гранате, сок из него может стимулировать рост гемоглобина и эритроцитов. Это отличный помощник в борьбе с анемией. Повышенное содержание аминокислот в гранатовом соке позволяют нормализовать жизненно важные процессы в организме.

В ходе исследования был набран двадцать один здоровый человек с нормальным весом. Добровольцев распределили на группы, одна из которых получала гранатовый сок, а другая –  воду с фруктозой.

У здоровых людей с низким уровнем инсулина наблюдалось значительное снижение уровня глюкозы через 15 и 30 минут после употребления гранатового сока по сравнению с потреблением воды с фруктозой, отмечают исследователи.

Более того, значительно более высокие уровни инсулина наблюдались через 15 и 30 минут после употребления гранатового сока по сравнению с сахарной водой.

Ключевым открытием было то, что сахара, содержащиеся в гранатовом соке, хотя и схожи по свойствам с сахарами других фруктовых соков, не оказывают негативного влияния на параметры диабета.

Диабет 2-го типа: дешевый напиток, который «значительно» снижает уровень сахара за несколько минут


Было даже обнаружено, что сок снижает риск развития атеросклероза, серьезного заболевания, при котором артерии закупориваются жировыми отложениями (бляшками).

Диабет 2 типа: красный напиток, снижающий уровень сахара в крови в течение 15 минут


Симптомы диабета 2 типа включают:
  • Частое мочеиспускание
  • Постоянная жажда
  • Постоянное чувство усталости
  • Зуд
  • Порезы или раны заживают слишком долго
  • Затуманенное зрение.

Профилактика диабета:
  • следите за весом;
  • ведите активный образ жизни;
  • правильно питайтесь;
  • долечивайте все заболевания, не допускайте воспалений;
  • постоянно контролируйте уровень сахара в крови.

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