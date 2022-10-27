Стеаторея может быть ключевым симптомом рака поджелудочной железы

«При развитии рака поджелудочной желеps стул, становящийся очень жирным, приобретает бледный, маслянистый вид, а также более выраженный неприятный запах. Кроме того фекалии в унитазе с трудом поддаются смыванию, они оставляют липкие следы и не тонут, а плавают в воде», - поделилась Яушева.

Белки глаз или кожа желтеют (возникает желтуха).

Необъяснимая потеря аппетита или веса.

Чувство усталости, отсутствие энергии.

Ощущение жара или озноба (лихорадка)

Боль в верхней части живота и в спине, которая может усиливаться, когда человек ест или лежит, и уменьшается, когда он наклоняется вперед

Постоянное чувство вздутия живота.

Своевременно диагностировать рак поджелудочной железы – большая проблема: зачастую на ранних стадиях он не вызывает каких-либо заметных симптомов. Если же они появляются, то могут быть очень расплывчатыми, и их связывают с другими состояниями, далеко не столь опасными как рак.Ключевым симптомом рака поджелудочной железы могут оказаться изменения в работе пищеварительного тракта, ведущие к появлению стеатореи, – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-эндокринолог Эльвира Яушева.По словам врача, на стеаторею указывает изменившийся характер стула человека. В нем концентрируется большое количество жира, что меняет цвет и структуру.Врач объяснила, что данное изменение связано с тем, что опухоль, возникающая в поджелудочной железе, может мешать нормальному производству и секреции панкреатических ферментов, которые специально вырабатываются для переваривания жира. Именно это приводит к стеаторее – организм просто перестает адекватно усваивать жир, который сосредотачивается в каловых массах. Заметив у себя такое изменение стула, нужно как можно быстрее записаться на прием к врачу.Другие возможные признаки рака поджелудочной железы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезни почек, печени или сердца могут проявляться симптомами , возникающими на руках.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.