Стеаторея может быть ключевым симптомом рака поджелудочной железы

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посещение туалета

Одним из ключевых симптомов рака поджелудочной железы, которые можно заметить в домашних условиях, является стеаторея, характеризуемая специфическими изменениями в состоянии стула.

Своевременно диагностировать рак поджелудочной железы – большая проблема: зачастую на ранних стадиях он не вызывает каких-либо заметных симптомов. Если же они появляются, то могут быть очень расплывчатыми, и их связывают с другими состояниями, далеко не столь опасными как рак.

Ключевым симптомом рака поджелудочной железы могут оказаться изменения в работе пищеварительного тракта, ведущие к появлению стеатореи, – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-эндокринолог Эльвира Яушева.

По словам врача, на стеаторею указывает изменившийся характер стула человека. В нем концентрируется большое количество жира, что меняет цвет и структуру.

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«При развитии рака поджелудочной желеps стул, становящийся очень жирным, приобретает бледный, маслянистый вид, а также более выраженный неприятный запах. Кроме того фекалии в унитазе с трудом поддаются смыванию, они оставляют липкие следы и не тонут, а плавают в воде», - поделилась Яушева.

Врач объяснила, что данное изменение связано с тем, что опухоль, возникающая в поджелудочной железе, может мешать нормальному производству и секреции панкреатических ферментов, которые специально вырабатываются для переваривания жира. Именно это приводит к стеаторее – организм просто перестает адекватно усваивать жир, который сосредотачивается в каловых массах. Заметив у себя такое изменение стула, нужно как можно быстрее записаться на прием к врачу.

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Другие возможные признаки рака поджелудочной железы.
  • Белки глаз или кожа желтеют (возникает желтуха).
  • Необъяснимая потеря аппетита или веса.
  • Чувство усталости, отсутствие энергии.
  • Ощущение жара или озноба (лихорадка)
  • Боль в верхней части живота и в спине, которая может усиливаться, когда человек ест или лежит, и уменьшается, когда он наклоняется вперед
  • Постоянное чувство вздутия живота.
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Теги : рак поджелудочной железы, посещение туалета, Эльвира Яушева
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