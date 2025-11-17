Интенсивные тренировки приводят с снижению риска смерти в пожилом возрасте

"Интенсивные физические упражнения являются наиболее эффективными для улучшения здоровья сердца. Они наблюдали за более чем 88 000 человек среднего возраста, использующими трекеры активности. Объем физической активности был связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Также было обнаружено, что увеличение интенсивности указанных упражнений способствовало дальнейшему снижению риска сердечного приступа или других форм сердечных заболеваний", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Врачи рекомендуют уделять умеренным или интенсивным физическим упражнениям не менее 150 минут в неделю. Хотя это минимум, и его подтверждают организации здравоохранения. Новое исследование показало, что интенсивные упражнения могут быть наиболее эффективными, когда речь идет о здоровье сердца.В целом, показатели сердечно-сосудистых заболеваний были ниже, если принимать во внимание умеренные и интенсивные уровни физической активности. Для сравнения, это эквивалентно семиминутной или 14-минутной прогулке.Более интенсивная физическая активность может также снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помимо пользы, наблюдаемой от общего объема физической активности, поскольку она стимулирует организм адаптироваться к требуемым более высоким усилиям.Люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более низкий риск развития многих долгосрочных (хронических) заболеваний, таких как болезни сердца, диабет 2 типа, инсульт и некоторые виды рака.