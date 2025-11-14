Заложенность носа является «главным» симптомом ковида у вакцинированных пациентов

"Заложенность носа является одним из «главных» симптомов, наблюдаемых в настоящее время у пациентов с полным уколом. Заложенность носа или заложенность носа вызвана тем, что кровеносные сосуды в вашем носу опухают от избыточной жидкости. Этот контрольный признак характеризуется ощущением заложенности носа, которое может возникать с выделениями или без них", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для Медикфорум.

«Тем не менее, те, кто уже получил прививку, сообщали о меньшем количестве симптомов в течение более короткого периода времени, что позволяет предположить, что они менее серьезно болели и быстрее выздоравливали».

Между холодной погодой, вызывающей насморк, и гриппом может быть трудно полностью избежать насморка в холодные месяцы. Однако Covid может вызвать другую проблему в вашем носу, даже если вы сделали прививки.Помимо заложенности, ваш нос также может быть поражен ринореей — еще одним распространенным симптомом Covid у вакцинированных.Насморк довольно распространен: 83% пользователей с положительным результатом на Covid страдают от ринореи.Люди, которые были вакцинированы, а затем дали положительный результат на COVID-19, чаще сообщали о чихании как о симптоме по сравнению с теми, кто не делал прививку