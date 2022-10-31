Симптомы дефицита витамина D, которые не нужно игнорировать

Двумя основными причинами низкого дефицита витамина D являются недостаточное количество солнечного света или недостаточное количество витаминов в рационе питания – об этом в беседе с «МедикФорум» сказала врач-терапевт Тамара Ильинская. По словам специалиста, вероятность нехватки витамина D по мере приближения зимы становится все более существенной – на этот риск влияет тот факт, что организм все меньше ощущает воздействие ультрафиолета.Между тем, дефицит этого витамина может иметь тяжелые последствия для организма человека. Витамин D помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме, что способствует поддержанию здоровья костей, зубов и мышц. Его недостаток в первую очередь негативно отражается на их состоянии.Ильинская подчеркнула, что на фоне дефицита важного вещества может возникнуть ряд изменений. Врач назвала симптомы дефицита витамина D, которые ни в коем случае не нужно игнорировать.Снижение работоспособности, тяжелый подъем с постели по утрам, упадок сил – все это может говорить о недостатке витамина, из-за которого замедляется обмен веществ. Врач отметила: в случае его дефицита дневная усталость может быть чрезмерной, влияющей на качество жизни и работы.Терапевт уточнила, что витамин D метаболизируется в коже веществами кератиноцитами. Это означает, что клетки кожи обрабатываются кератином – белком, который является строительным материалом для волос, ногтей, кожи. Витамин также участвует в различных сигнальных путях роста и дифференцировки волосяных фолликулов. Когда организму не хватает витамина D, кератиноциты в волосяных фолликулах борются за регулирование роста волос, и в результате те начинают обильно выпадать.При слишком низком уровне витамина D могут ухудшиться когнитивные функции и здоровье мозга. Исследования подтверждают, что его дефицит нередко становится пусковым механизмом депрессии и, возможно, других психических расстройств.Эксперт резюмировала: данные симптомы являются поводом обратиться к врачу и проверить уровень витамина D в крови, для этого нужно выполнить соответствующий анализ крови. При наличии дефицита врач даст рекомендации по его восполнению, определит необходимое количество добавок для приема.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать тихий сердечный приступ.

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