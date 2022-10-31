Названа самая сексуально чувствительная часть женского тела

Клитор часто называют женским центром удовольствия, и новое исследование показало, что уровень его чувствительности ещё выше, чем предполагалось. Ученые завершили подсчет нервных волокон в этой эрогенной зоне. Оказалось, что их здесь свыше 10 000, что на 20% выше прежних оценок.Авторы исследования поражаются, что 10 000 нервных волокон можно разместить в таком маленьком регионе тела, как женский клитор. При этом он является единственным человеческим органом, исключительная цель которого доставлять удовольствие, больше таких нет.Клитор состоит из передающих электрические импульсы между мозгом и остальным телом нервов. Они позволяют женщинам ощущать прикосновения и реагировать на них. Кончик клитора находится снаружи тела, но большая часть внутри. Она включает в себя дорсальный нерв в форме поперечного рычага, который проходит по обеим сторонам клиторального ствола и отвечает за чувствительность. Ранее исследователи в ходе опытов с доhttps://unsplash.com/photos/AgOZ88BuyMIмашним скотом предполагали, что клитор содержит только 8 000 нервных волокон. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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