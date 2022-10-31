Названа самая сексуально чувствительная часть женского тела
Клитор обладает даже больше чувствительностью, чем это предполагалось, как установили учёные из Университета Орегона. Данная женская эрогенная зона содержит более 10 тысяч нервных волокон.
Клитор часто называют женским центром удовольствия, и новое исследование показало, что уровень его чувствительности ещё выше, чем предполагалось. Ученые завершили подсчет нервных волокон в этой эрогенной зоне. Оказалось, что их здесь свыше 10 000, что на 20% выше прежних оценок.
Авторы исследования поражаются, что 10 000 нервных волокон можно разместить в таком маленьком регионе тела, как женский клитор. При этом он является единственным человеческим органом, исключительная цель которого доставлять удовольствие, больше таких нет.
Клитор состоит из передающих электрические импульсы между мозгом и остальным телом нервов. Они позволяют женщинам ощущать прикосновения и реагировать на них. Кончик клитора находится снаружи тела, но большая часть внутри. Она включает в себя дорсальный нерв в форме поперечного рычага, который проходит по обеим сторонам клиторального ствола и отвечает за чувствительность. Ранее исследователи в ходе опытов с доhttps://unsplash.com/photos/AgOZ88BuyMIмашним скотом предполагали, что клитор содержит только 8 000 нервных волокон. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Университет Орегона
Здоровье
публичный исследовательский университет в США, расположенный в Юджине, штат (Орегон)
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