ЛОР-врач Крюков предупредил об опасности насморка для мозга

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нос

По словам врача-оториноларинголога Андрея Крюкова, последствием обычного насморка могут стать проблемы с мозгом.

ЛОР-врач Крюков рассказал в интервью об опасности насморка. Специалист отметил, что неполноценное носовое дыхание вредит всему организму и головному мозгу в частности.

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«Даже обычная заложенность носа и нарушение носового дыхания отражается на работе организма. При длительном дыхании через рот у человека развивается гипоксия, что прежде всего сказывается на работе головного мозга», - сказал он «Газете.Ru».

Крюков добавил, что при насморке человек часто неосознанно дышит ртом, но в этом случае повышается риск проникновения  микробов и частиц пыли в трахею и бронхи – такой процесс может вызвать инфекцию нижних дыхательных путей. Кроме того, из-за нарушенной естественной вентиляции околоносовых пазух в этой области могут размножаться условно-патогенные бактерия, провоцируя синусит или отит. Впоследствии они могут потребовать серьезного и долгого лечения, предупреди эксперт.

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Андрей Крюков
Андрей Крюков
Здоровье
директор Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗМ, доктор медицинских наук
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