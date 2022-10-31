ЛОР-врач Крюков предупредил об опасности насморка для мозга

«Даже обычная заложенность носа и нарушение носового дыхания отражается на работе организма. При длительном дыхании через рот у человека развивается гипоксия, что прежде всего сказывается на работе головного мозга», - сказал он «Газете.Ru».

ЛОР-врач Крюков рассказал в интервью об опасности насморка. Специалист отметил, что неполноценное носовое дыхание вредит всему организму и головному мозгу в частности.Крюков добавил, что при насморке человек часто неосознанно дышит ртом, но в этом случае повышается риск проникновения микробов и частиц пыли в трахею и бронхи – такой процесс может вызвать инфекцию нижних дыхательных путей. Кроме того, из-за нарушенной естественной вентиляции околоносовых пазух в этой области могут размножаться условно-патогенные бактерия, провоцируя синусит или отит. Впоследствии они могут потребовать серьезного и долгого лечения, предупреди эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на полученное сотрясение мозга.

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