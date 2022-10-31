Врач объяснил правила приема жаропонижающих при повышении температуры

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термометр

Терапевт Андрей Звонков назвал температуру тела 39 градусов опасной, в особенности, для детей.

В интервью врач-терапевт напомнил, что повышение температуры тела при заражении инфекцией является отражением реакции иммунитета на проникший в организм вирус. Таким образом, высокая температура – это, в первую очередь, плюс: она является знаком того, что иммунитет активен и готов к борьбе с патогенами. Поэтому, замечая жар, не стоит сразу же стараться его уменьшать – до известных пределов температурить заболевшему полезно.

«Высокая температура во время болезни ускоряет обменные процессы в клетках, которые помогают бороться с инфекцией. Врачи советуют не сбивать температуру, если она не поднимается выше 38 градусов», - отметил Звонков, беседуя с радио Sputnik.

В то же время, подчеркнул терапевт, слишком высокая температура тела является неблагоприятным признаком. Чрезмерный жар свидетельствует о гиперреакции со стороны иммунной системы на проникновение патогенов, которая может способствовать сильнейшему воспалению, угрожающему не только поврежденным вирусом клеткам, но и здоровым. В этом случае воспаление способно затрагивать сердце, мозг.

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«Слишком высокая температура может представлять угрозу жизни человека. Если она поднялась до 39 градусов, это уже опасно, особенно если речь идет о ребенке. На таком уровне надо сбивать, без вариантов», - объяснил Андрей Звонков.

Сказал терапевт и о том, что если температура около 38 градусов вызывает у человека ощутимый дискомфорт, головную боль, то для облегчения состояния ему вполне позволительно принять жаропонижающее, вреда не будет.

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Андрей Звонков
Андрей Звонков
Здоровье
врач-терапевт
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