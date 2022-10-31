Определена способная довести до инсульта доза алкоголя

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бутылки с алкоголем

Новое исследование ученых подтвердило, что употребляющие алкоголь люди подвержены более высокому риску пострадать от инсульта.

Группа научных специалистов, представляющих Университет Голуэй (также известен как Ирландский национальный университет в Голуэе), подсчитала, какое количество выпивки чревато для человека развитием инсульта головного мозга. Инсульт является следствием острого нарушения кровоснабжения мозга, разделяясь на ишемический (вызывается закупоркой мозговой артерии из-за атеросклеротической бляшки или тромба) и геморрагический (происходит разрыв сосуда с кровоизлияние в мозг).

Результаты, полученные специалистами, опубликовал журнал Neurology. Авторы расследования констатировали, что в среднем риск заполучит инсульт у пьющих выше по сравнению с непьющими на 14 процентов.

Также специалистами была определена способная довести до инсульта доза алкоголя.

Названа допустимая доза алкоголя без повышения риска инсульта


«Пять порций алкоголя, выпитые в течение дня, увеличивают риск ишемического инсульта на 29%, а геморрагического – на 76%, если такая выпивка практикуется раз в месяц», - констатировали эксперты.  

Что такое пять порций алкоголя? Медики уточнили, что данное количество равно пяти рюмкам крепкого спиртного напитка, половине бутылки вина, двум с половиной литрам пива.

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