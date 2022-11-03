Кардиолог Апарина объяснила опасность долгого терпения боли в груди

«Вовремя проведенная терапия позволяет снизить риск возникновения повторных инфарктов и развития сердечной недостаточности», - сказала медик «Ленте.ру».

«Если боль слабая, это не означает, что инфаркт «маленький». Часто такой инфаркт случается у людей с сопутствующими болезнями сердца, сахарным диабетом, а также у тех, кто постоянно принимает обезболивающие, снотворные или успокоительные препараты», - добавила кардиолог.

В интервью врач сообщила, что в большинстве случаев инфаркта пострадавшие испытывают острую и жгучую боль в груди. Болевые ощущения длятся минимум 20 минут, причем не пропадают после того, как человек принимает нитроглицерин. Кардиолог Апарина отметила, что когда скорая помощь пациенту с инфарктом вызывается при начальных симптомах, это значительно повышает шансы спасти ему жизнь.В то же время, обратила внимание Апарина, многие россияне предпочитают терпеть боль, но не обращаться к специалистам. В таких обстоятельствах возрастает риск критических состояний, смерти. Если инфаркт оказался не слишком значительным, был перенесен «на ногах» и человек не получил лечения, это чревато образованием в миокарде рубца, возникновения сердечной недостаточности, аритмии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вздутие живота может указывать на заболевание печени и рак.

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