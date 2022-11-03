Врач Романов назвал указывающие на возможный рак изменения в организме

«Ориентироваться стоит на то, что нездоровое состояние наступает резко, как отрезало. Еще вчера все было ничего, а сегодня слишком большая слабость», - сказал Романов, беседуя с «АиФ».

«Нужно обращать особое внимание на проблемы, которые не связаны с хроническим заболеванием и возникли вдруг, а также не решаются в течение длительного времени даже при лечении. В этом случае имеет смысл обратиться к онкологу», - констатировал специалист.

Врач Романов сообщил, что одним из общих симптомов рака является похудение: человек может похудеть сразу на 10 килограммов и более при нормальном аппетите. Другим указывающим на возможный рак изменением в организме является развитие анемии.Еще одна характеристика – внезапный упадок сил, чрезмерная утомляемость.Специалист добавил, что указывающие на рак симптомы меняются в зависимости от его типа. Например, среди изменений неврологического характера, которые возникают в случае рака мозга, может появляться ощущение неловкости, дискомфорта в руке, находящейся в привычном положении.Также Романов посоветовал не оставлять без внимания незаживающие язвочки на слизистой в полости рта, и болезненность, либо чувство кома в горле при глотании. Кроме того, при заболевании раком происходит увеличение лимфоузлов, видоизменяются родинки, происходят изменения с работой кишечника и стулом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что предупредительным симптомом рака поджелудочной железы может быть стеаторея

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