«Под жирной пленкой на окнах могут сохраняться опасные вещества», - приводит слова исследователей журнал Environmental Science: Atmospheres.

«Потенциально вредные загрязняющие вещества могут сохраняться в течение длительного периода времени, а при повреждении пленки – высвободиться», - заявили авторы исследования.

Ученые, представляющие Университет Бирмингема, установили, что немытые окна могут быть опасны для здоровья, поскольку на них образуется слой, служащий укрытием для многих потенциальных патогенов. Эти вещества оседают на окнах из загрязненной атмосферы. Если их долго не моют, то возникает своеобразная пленка.Ученые изучали различные образцы жирных пленок, используя сверхчувствительную технику. Они пришли к заключению, что пленка на окнах формируется из жирных кислот, которые присутствуют в выбросах от готовящейся пищи. Исследователи констатировали, что пленку создают повторяющиеся молекулярные слои. Сквозь этот барьер не проникает свежий воздух и не обезвреживает более низкие слои из загрязняющих веществ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом бли названы указывающие на возможный рак изменения в организме

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