Почему важно обращать внимание на цвет мокроты

«Окрашенная мокрота – желтая, зеленая, серая или белая, как молоко, – можно говорить о бактериальном или грибковом поражении», - сказал Андрей Звонков, беседуя с Лайфом.

«Мокрота в таких случаях приобретает гноистый внешний вид», - проинформировал специалист.

Медик посоветовал при инфекционных заболеваниях обращать внимание на цвет мокроты. Звонков объяснил в интервью, что если мокрота бывает прозрачной, это указывает на отсутствие воспаления. Когда же она становится цветной, можно заподозрить бактериальную или грибковую инфекцию.Медик уточнил, что зеленоватый цвет мокроты возникает вследствие повышения уровня лейкоцитов, свидетельствующего о воспалении. Появление таких выделений характерно для заболевания COVID-19.Звонков добавил, что при запущенном и длительном ковиде, когда после вирусного проникновении в легкие начинается воспалительный процесс с присоединением микробов, также появляется неприятная мокрота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы работающие способы лечения солью.

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