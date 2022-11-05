Почему важно обращать внимание на цвет мокроты
По цвету мокроты можно определить характер поражения в организме – например, бактериальный или грибковый, рассказал терапевт Андрей Звонков.
Медик посоветовал при инфекционных заболеваниях обращать внимание на цвет мокроты. Звонков объяснил в интервью, что если мокрота бывает прозрачной, это указывает на отсутствие воспаления. Когда же она становится цветной, можно заподозрить бактериальную или грибковую инфекцию.
«Окрашенная мокрота – желтая, зеленая, серая или белая, как молоко, – можно говорить о бактериальном или грибковом поражении», - сказал Андрей Звонков, беседуя с Лайфом.
Медик уточнил, что зеленоватый цвет мокроты возникает вследствие повышения уровня лейкоцитов, свидетельствующего о воспалении. Появление таких выделений характерно для заболевания COVID-19.
Звонков добавил, что при запущенном и длительном ковиде, когда после вирусного проникновении в легкие начинается воспалительный процесс с присоединением микробов, также появляется неприятная мокрота.
«Мокрота в таких случаях приобретает гноистый внешний вид», - проинформировал специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы работающие способылечения солью.
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Андрей Звонков
Здоровье
врач-терапевт
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