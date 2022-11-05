Врач Тяжельников назвал работающие способы лечения солью

«Используют соль и в народных рецептах. Например, полоскание солью, ванночки с солью, примочки с солью, солевые повязки», - добавил Тяжельников, беседуя с «Мослентой».

«Известна и польза такого метода, как галотерапия или соляная пещера. Микрочастицы соли глубоко проникают в органы дыхания, оказывая антибактериальный эффект», - дополнил эксперт.

Медик напомнил в интервью, что соль использовалась в лечебных целях еще в древности, а в наши дни повсеместно для терапии разных патологий успешно применяются источники минеральных солей.По словам специалиста, соль обладает антибактериальным эффектом, замедляет рост патогенных микроорганизмов. Она обезвоживает клетки бактерий, тем самым препятствуя размножению, способствуя их гибели. Благодаря этому действию соли растворы из нее являются работающим домашним средством при насморках, поражении носоглотки.Тяжельников назвал промывание солевыми составами носовых пазух, а также горла полезными как для профилактики инфекций, так и для борьбы с ними при уже случившемся заражении.Также работающим способом лечения солью является питье подсоленной воды в случае кишечных расстройств. Это замедляет активно происходящий при кишечных инфекциях вывод жидкости, содержащей минералы, способный резко ухудшить состояние человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что четыре продукта помогают вывести из печени лишний жир.

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