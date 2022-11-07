Качество сна влияет на кишечник и дефекацию

«Плохой сон влияет на состояние мышц, делая их вялыми и склонными к растяжению. Мышцы кишечника – не исключение, поэтому при недосыпе часто возникает проблема запоров и нерегулярного опорожнения», - заявили эксперты.

Недостаточный сон может привести ко многим заболеваниям и проблемам со здоровьем, и одним из них является синдром раздраженного кишечника, о чем проинформировал The Health Site. Специалисты объяснили, как качество сна влияет на дефекацию.Недостаток сна часто ведет к неспособности поддерживать здоровое питание. Нередко в этом случае человек спит в то время, когда пора есть, и наоборот – употребляет пищу во время, предназначенное для сна. Это негативно влияет на работу кишечника, затрудняя опорожнение в нужный для человека момент.Когда человек спит слишком много, естественные биоритмы тоже могут нарушаться, грозя нарушениями и в работе кишечника, ухудшением перистальтики.Качество сна может сильно повлиять на соотношение микробов в кишечнике. Если человек не следует правильному графику и спит очень мало, либо слишком много, это влияет и на кишечные бактерии, и на клетки кишечника. Тело перестает нормально функционировать, когда нарушается циркадный ритм. В результате могут замедляться нормальные процессы выделения и пищеварения.Систематический недосып связан со склонностью к запорам. Постоянное несоблюдение надлежащего графика сна и бодрствования нарушает циркадный ритм и, следовательно, мешает пищеварению, дефекации. Это также может вызвать вздутие живота и спазмы в желудке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему полезно по 10 минут в день подниматься на носках.

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