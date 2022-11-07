Выполнять подъемы на носки полезно для сердца и уровня сахара

Работа ножных мышц имеет большое значение для сердечно-сосудистой системы – именно их активность определяет движение по организму основного количества крови (до 70 процентов), информирует китайское издание WeChat. Подъемы на носки являются одним из упражнения, которые особенно эффективно стимулируют функционирование мышц ног.Сообщается, что ежедневно выполняя такие подъемы в течение 10 минут, можно улучшить общий кровоток в теле и кровоснабжение сердца, что позитивно скажется на его состоянии. Кроме того, полезно ходить, приподнявшись на носки.В свою очередь, журнал Science опубликовал данные, полученные учеными из Хьюстонского университета, которые свидетельствуют о пользе нагрузок для камбаловидной мышцы (занимает заднюю часть голени). Именно эту мышцу так хорошо стимулируют подъемы и ходьба на носках. В свою очередь, ее физическая развитость способствует нормализации уровня сахара, активным обменным процессам, установили специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что растительные продукты с омега-3 могут продлевать жизнь при больном сердце.

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