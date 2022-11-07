Выполнять подъемы на носки полезно для сердца и уровня сахара

226 Фото: https://unsplash.com/photos/kn6QrWtnAtY
ноги

Благодаря ежедневному выполнению подъемов на носки можно улучшить общее самочувствие, укрепить сердечную мышцу, нормализовать уровень сахара в крови – об этом говорят имеющиеся данные.

Работа ножных мышц имеет большое значение для сердечно-сосудистой системы – именно их активность определяет движение по организму основного количества крови (до 70 процентов), информирует китайское издание WeChat. Подъемы на носки являются одним из упражнения, которые особенно эффективно стимулируют функционирование мышц ног.

Сообщается, что ежедневно выполняя такие подъемы в течение 10 минут, можно улучшить общий кровоток в теле и кровоснабжение сердца, что позитивно скажется на его состоянии. Кроме того, полезно ходить, приподнявшись на носки.

Ученые доказали, что ранние подъемы негативно сказываются на весе


В свою очередь, журнал Science опубликовал данные, полученные учеными из Хьюстонского университета, которые свидетельствуют о пользе нагрузок для камбаловидной мышцы (занимает заднюю часть голени). Именно эту мышцу так хорошо стимулируют подъемы и ходьба на носках. В свою очередь, ее физическая развитость способствует нормализации уровня сахара, активным обменным процессам, установили специалисты.

Простуду могут помочь вылечить простые носки


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что растительные продукты с омега-3могут продлевать жизнь при больном сердце.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Ранние подъемы портят производительность труда
Ранние подъемы вредят психическому здоровью
Тренер рассказал, как подъемы по лестнице влияют на здоровье
Теги : польза для здоровья, упражнения, ноги