Врач назвал пять табу при кислотном рефлюксе

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боль в груди

Если не заниматься лечением, то кислотный рефлюкс вполне способен привести к раку, предупреждают врачи.

Если вы чувствуете, что пища застряла в основании горла, а также ощущаете  жжение в груди, то вы, вероятно, страдаете кислотным или гастроэзофагеальным рефлюксом. При этом нарушении желудочная кислота попадает в пищевод, способствуя появлению таких неприятных симптомов, как вздутие живота, тошнота, потеря веса, сухой кашель, боль в горле.

«Если у вас возникает изжога два или более раз в неделю или если безрецептурные антациды перестали для вас работать, обязательно обратитесь к врачу», - этот совет озвучил в комментарии для «МедикФорум» врач-эндокринолог Александр Юрочкин.

Специалист предупредил, что в тяжелых случаях кислотный рефлюкс может превращаться в гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), которая способна привести к раку пищевода.

Объясняя, чего следует избегать при кислотном рефлюксе, врач назвал несколько табу.

Употребление больших порций. По словам медика, тем, кто склонен к кислотному рефлюксу, нужно есть чаще небольшими порциями в течение дня.  

Лежачее положение после еды. Избегайте лежания в течение как минимум 2-3 часов после еды и не перекусывайте перед сном, говорит врач Юрочкин.

Употребление острой или жирной пищи. Помимо острой или жирной пищи, кислотный рефлюкс могут вызывать кофеин, алкоголь, шоколад, газированные напитки, кислые соки и продукты.

Курение. Курение сигарет усугубляет симптомы рефлюкса. Исследования также показали, что курильщики чаще, чем некурящие, страдают этим нарушением.

Кислотный рефлюкс может приводить к раку


Узкая одежда. Ношение узких брюк или тугих ремней также может усугубить кислотный рефлюкс, выталкивая желудок вверх. Поэтому при склонности к нему лучше не носить одежду, которая слишком туго облегает талию.

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