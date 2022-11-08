Врач назвал пять табу при кислотном рефлюксе

«Если у вас возникает изжога два или более раз в неделю или если безрецептурные антациды перестали для вас работать, обязательно обратитесь к врачу», - этот совет озвучил в комментарии для «МедикФорум» врач-эндокринолог Александр Юрочкин.

Если вы чувствуете, что пища застряла в основании горла, а также ощущаете жжение в груди, то вы, вероятно, страдаете кислотным или гастроэзофагеальным рефлюксом. При этом нарушении желудочная кислота попадает в пищевод, способствуя появлению таких неприятных симптомов, как вздутие живота, тошнота, потеря веса, сухой кашель, боль в горле.Специалист предупредил, что в тяжелых случаях кислотный рефлюкс может превращаться в гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), которая способна привести к раку пищевода.Объясняя, чего следует избегать при кислотном рефлюксе, врач назвал несколько табу.По словам медика, тем, кто склонен к кислотному рефлюксу, нужно есть чаще небольшими порциями в течение дня.Избегайте лежания в течение как минимум 2-3 часов после еды и не перекусывайте перед сном, говорит врач Юрочкин.Помимо острой или жирной пищи, кислотный рефлюкс могут вызывать кофеин, алкоголь, шоколад, газированные напитки, кислые соки и продукты.Курение сигарет усугубляет симптомы рефлюкса. Исследования также показали, что курильщики чаще, чем некурящие, страдают этим нарушением.Ношение узких брюк или тугих ремней также может усугубить кислотный рефлюкс, выталкивая желудок вверх. Поэтому при склонности к нему лучше не носить одежду, которая слишком туго облегает талию.Ранее портал MedikForum.ru писал о разнообразных причинах утренней тошноты.

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