Медик объяснила опасность длительного приема слабительного

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таблетка в руке

Гастроэнтеролог Вера Самсонова заявила, что длительный прием слабительного средства может нарушить нормальную работу кишечника.

Медик сообщила в интервью, что употребление слабительных средств является исключительной мерой, их прием уместен как однократное за долгий период действие. Длительный прием таких средств является очень опасным способом очищать кишечник, подчеркнула Самсонова.

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«Бесконтрольное длительное применение вызывает привыкание и, как следствие, невозможность нормально сходить в туалет», - объяснила специалист, беседуя с изданием «Доктор Питер».

Гастроэнтеролог Вера Самсонова предупредила, что ежедневный прием слабительного препарата в течение двух недель приведет к серьезному нарушению в работе желудочно-кишечного тракта. При этом может нарушиться нормальная моторика кишки, ухудшается обмен веществ, возникают хронические запоры. У человека может развиться лаксативная болезнь, когда кишечник перестает опорожняться самостоятельно без использования слабительных.

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«Кроме того, постоянное раздражение слизистой кишечника препаратами может привести к воспалению, атрофии кишечных ворсин, меланозу стенок кишки, раку», - добавила врач.

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Вера Самсонова
Вера Самсонова
Здоровье
терапевт, гастроэнтеролог
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Теги : слабительные, опасность для здоровья, Вера Самсонова