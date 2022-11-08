Медик объяснила опасность длительного приема слабительного

«Бесконтрольное длительное применение вызывает привыкание и, как следствие, невозможность нормально сходить в туалет», - объяснила специалист, беседуя с изданием «Доктор Питер».

«Кроме того, постоянное раздражение слизистой кишечника препаратами может привести к воспалению, атрофии кишечных ворсин, меланозу стенок кишки, раку», - добавила врач.

Медик сообщила в интервью, что употребление слабительных средств является исключительной мерой, их прием уместен как однократное за долгий период действие. Длительный прием таких средств является очень опасным способом очищать кишечник, подчеркнула Самсонова.Гастроэнтеролог Вера Самсонова предупредила, что ежедневный прием слабительного препарата в течение двух недель приведет к серьезному нарушению в работе желудочно-кишечного тракта. При этом может нарушиться нормальная моторика кишки, ухудшается обмен веществ, возникают хронические запоры. У человека может развиться лаксативная болезнь, когда кишечник перестает опорожняться самостоятельно без использования слабительных.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к выпечке усиливает подверженность онкологическим заболеваниям.

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