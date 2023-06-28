Врач Захарова: жара способствует расстройству желудка и мышечным спазмам - вот что делать

Раздраженные дыхательные пути

"Астматики, пожилые и слабые люди должны проводить большую часть своего времени в помещении в особенно жаркие дни и избегать занятий спортом и других напряженных занятий на открытом воздухе. Отложите свои дела на вечерние часы, и уровень озона должен снова упасть", - говорит семейный врач Татьяна захарова специально для МедикФорум.

Желудочно-кишечная инфекция

"Когда жарко, ешьте продукты, которые легко перевариваются, чтобы защитить желудок и кишечник во время пищеварения. К ним относятся супы, соки, овощи и зеленые салаты".

"Восполните количество солей, которые ваше тело теряет при потоотделении, чтобы компенсировать недостаток электролитов, например, с помощью сильно приправленного супа".

С повышением температуры повышается и уровень озона. Это может привести к раздражению дыхательных путей и затрудненному дыханию у особо чувствительных людей или у тех, у кого уже есть заболевание легких, такое как астма.Когда жарко, тело меняет кровоток, чтобы больше крови проходило через кожу, тем самым лучше рассеивая тепло. Это означает, что другие органы получают меньше крови. Поскольку пищеварение требует достаточного количества крови для оптимального функционирования, изменение кровотока может повлиять, среди прочего, на желудочно-кишечный тракт Результат: повышенная вероятность желудочно-кишечных инфекций.С потом организм также теряет большое количество электролитов. К ним относятся натрий, калий и магний. Следствием этого могут быть мышечные судороги.Ранее МедикФорум писал о продуктах с высоким содержанием калия.

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