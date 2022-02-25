Терапевт Самсонова назвала частые ошибки при приеме витаминов

Витамин С с витамином В12.

Витамин А с продуктами, которые насыщены им.

Фолиевую кислоту (витамин В9) с витамином В12.

Витамин Е с витамином К.

Цинк с медью.

Железо с зеленым чаем.

Кальций с другими минералами.

Витамин А и витамин К с антикоагулянтами.

«Если использовать витамины самостоятельно или принимать их для ликвидации дефицита там, где его нет, это может стать причиной серьезных проблем», - предупредила Самсонова.

«чтобы устранить большинство недостатков в питании, потребуется от 6 недель до 3 месяцев».