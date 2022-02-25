Терапевт Самсонова назвала частые ошибки при приеме витаминов
Неправильный прием витаминов препятствует их адекватном усвоению и повышает риск осложнений со здоровьем, предупреждают врачи.
В интервью терапевта Нарине Самсоновой были перечислены частые ошибки, совершаемые при приеме витаминов.
Сочетание. Многие люди принимают витамины, не думая, что их сочетание требует определенных знаний, говорит врач. Самсонова сообщила, какие питательные вещества нельзя сочетать.
- Витамин С с витамином В12.
- Витамин А с продуктами, которые насыщены им.
- Фолиевую кислоту (витамин В9) с витамином В12.
- Витамин Е с витамином К.
- Цинк с медью.
- Железо с зеленым чаем.
- Кальций с другими минералами.
- Витамин А и витамин К с антикоагулянтами.
Самодеятельный прием. Принимать витамины, исходя из собственных представлений о необходимости этого – еще одна ошибка. Их использование должно отвечать реальному дефициту, установить который может только специалист, проведя соответствующий анализ крови.
«Если использовать витамины самостоятельно или принимать их для ликвидации дефицита там, где его нет, это может стать причиной серьезных проблем», - предупредила Самсонова.
Чем запивать. Единственные напитки, которые терапевт считает подходящими для запивания витаминов, – это вода и молоко. Использовать с этой целью остальные жидкости – ошибка.
Дозировка. Терапевт Самсонова заметила, что витамины нередко покупаются в аптеке без учета их дозировки. Неправильно! Она может быть разной, что влияет и на эффект.
Время приема. Люди нередко не отдают себе отчета в том, что прием витаминов требует определенного периода времени. По словам терапевта,
«чтобы устранить большинство недостатков в питании, потребуется от 6 недель до 3 месяцев».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает получать витамин D без добавок.
Нарине Самсонова
Здоровье
врач терапевт-кардиолог
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