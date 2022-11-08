Врач назвал симптомы атаксии, которая говорит о заболевании мозга

«тело перестает слушаться».

«Человек становится неуклюжим. Он часто теряет равновесие в положении стоя или при ходьбе. Но ключевым признаком являются изменения в походке. Сбой в координации начинает проявляться, в первую очередь, ощущением ходьбы по вате или ковру», - рассказал невролог Власов 5-tv.ru.

В интервью невролога Яна Власова были перечислены симптомы атаксии, которая говорит о заболевании мозга. Врач отметил, что возникновение этого состояния, характеризуемого нарушением функции моторики, сигнализирует о сбое в работе нервной системы – при этомВласов добавил, что атаксия возникает при ряде неврологических заболеваний, которые связаны с поражением разных участков головного мозга – мозжечка, периферических участков или, наоборот, глубоких отделов. Но так или иначе, у человека возникают проблемы с координацией движений, контролем тела, управлением конечностями.Врач проинформировал, что негативные неврологические симптомы могут прогрессировать в зависимости от природы поражения в мозге. Походка при атаксии может становится все более шаткой и неуверенной. При этом корректировать возникающие у людей с атаксией нарушения моторики бывает очень трудно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистом были названы признаки тревожного расстройства для обращения за помощью.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.