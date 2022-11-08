Названы признаки тревожного расстройства для обращения за помощью

«Эмоциональное напряжение, частые головные боли, потливость в неопределенных ситуациях, необоснованное ощущение страха, ожидание опасности, бессонница, мышечное напряжение».

Психика подвергается влиянию большого количества стрессовых факторов, и с этим нужно как-то уметь справляться. По словам психолога Елены Соколовой, многие люди поддаются панике и неврозу, переживают тяжелые для себя состояния, не обращаясь за специальной помощью. Проблема такого способа переживать стресс в том, что негативные накапливаются, способствуя развитию тревожности или даже тревожного расстройства.Соколова отметила, что тревогу время от времени испытывают все здоровые люди. Но при тревожном расстройстве напряжение, негативизм и сугубо мрачное видение любых перспектив становится постоянной чертой. Человек постоянно находится в ожидании худшего, и это его изнуряет. Даже небольшие проблемы видятся в преувеличенном виде.Елена Соколова подчеркнула, что тревожное расстройство необходимо лечить. Усугубляясь, оно может провоцировать более серьезные проблемы с психикой, влиять на качество жизни человека.Эксперт назвала признаки тревожного расстройства для обращения за помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие россияне могут пострадать от циклонической депрессии

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