Постный белок помогает избавиться от жира на животе - нутрициолог делится лучшими продуктами

«Висцеральный жир — это телесный жир, который не виден невооруженным глазом; он хранится внутри вашего тела и вокруг органов, включая печень и, в некоторых случаях, сердце. Лучший способ избавиться от любого висцерального жира вокруг тела — это создать себе дефицит калорий, гарантируя, что вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете в течение дня», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Одним из лучших продуктов для борьбы с висцеральным жиром является нежирный белок, такой как говядина и курица, а также рыба — оба продукта содержат мало жира. Цельные зерна и орехи также являются отличными источниками белка, которые содержат меньше насыщенных жиров, чем белок, содержащийся в животных источниках".

Курица и индейка без кожи

Рыба с белым мясом, включая треску и пикшу

Тофу

Простой греческий йогурт

Фасоль, горох и чечевица

Яичные белки

Висцеральный жир хранится глубоко в животе, поэтому его невозможно увидеть. Определенное его количество необходимо, так как оно изолирует и защищает жизненно важные органы. Но слишком много его может быть опасным, и известно, что оно вызывает такие осложнения, как болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака.Подобно подкожному жиру, который находится прямо под кожей, можно уменьшить количество висцерального жира в организме.Один из способов сделать это с помощью диеты.В частности, она посоветовала есть нежирный белок.Чтобы попытаться снизить уровень висцерального жира, вы должны стремиться сократить количество углеводов, которые вы едите как часть своего обычного рациона.Сочетание цельного зерна и орехов с белками, содержащимися в нежирном мясе и рыбе, также повысит уровень сытости, который вы чувствуете.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья глаз.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.