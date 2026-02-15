Постный белок помогает избавиться от жира на животе - нутрициолог делится лучшими продуктами
По словам нутрициолога, увеличение потребления постного белка в вашем рационе может помочь вам избавиться от висцерального жира.
Висцеральный жир хранится глубоко в животе, поэтому его невозможно увидеть. Определенное его количество необходимо, так как оно изолирует и защищает жизненно важные органы. Но слишком много его может быть опасным, и известно, что оно вызывает такие осложнения, как болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые виды рака.
Подобно подкожному жиру, который находится прямо под кожей, можно уменьшить количество висцерального жира в организме.
Один из способов сделать это с помощью диеты.
«Висцеральный жир — это телесный жир, который не виден невооруженным глазом; он хранится внутри вашего тела и вокруг органов, включая печень и, в некоторых случаях, сердце. Лучший способ избавиться от любого висцерального жира вокруг тела — это создать себе дефицит калорий, гарантируя, что вы потребляете меньше калорий, чем сжигаете в течение дня», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
В частности, она посоветовала есть нежирный белок.
Чтобы попытаться снизить уровень висцерального жира, вы должны стремиться сократить количество углеводов, которые вы едите как часть своего обычного рациона.
"Одним из лучших продуктов для борьбы с висцеральным жиром является нежирный белок, такой как говядина и курица, а также рыба — оба продукта содержат мало жира. Цельные зерна и орехи также являются отличными источниками белка, которые содержат меньше насыщенных жиров, чем белок, содержащийся в животных источниках".
Сочетание цельного зерна и орехов с белками, содержащимися в нежирном мясе и рыбе, также повысит уровень сытости, который вы чувствуете.
Источники нежирного белка включают:
- Курица и индейка без кожи
- Рыба с белым мясом, включая треску и пикшу
- Тофу
- Простой греческий йогурт
- Фасоль, горох и чечевица
- Яичные белки
