Симптомы рака легких, которые могут «походить на сильную простуду» - онколог Воробьев

«Симптомы рака легких могут варьироваться от человека к человеку. У вас может не быть никаких симптомов, или вы можете чувствовать себя так, как будто у вас бронхит или сильная простуда, которая не проходит», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше (это известно как утолщение пальцев)

затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании

постоянная боль в груди или плече

«Ранними симптомами рака легких могут быть легкий кашель или одышка, в зависимости от того, какая часть легкого поражена».