Симптомы рака легких, которые могут «походить на сильную простуду» - онколог Воробьев
Ранняя диагностика может иметь жизненно важное значение для выздоровления от рака легких. Основные признаки заболевания обычно не обнаруживаются до тех пор, пока болезнь не прогрессирует. Но есть некоторые легкие симптомы, связанные с ранним ростом болезни.
Рак легких, как правило, не имеет симптомов на ранних стадиях, хотя может. Но по мере прогрессирования болезни могут появиться несколько основных симптомов, в том числе кашель с кровью и потеря аппетита. Но онколог также предупредил о симптомах, которые можно принять за простуду.
«Симптомы рака легких могут варьироваться от человека к человеку. У вас может не быть никаких симптомов, или вы можете чувствовать себя так, как будто у вас бронхит или сильная простуда, которая не проходит», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Другими симптомами являются кашель, который со временем усиливается, одышка, боль в груди, хриплый голос и регулярные инфекции легких.
«Менее распространенные» симптомы:
- изменения внешнего вида ваших пальцев, например, они становятся более изогнутыми или их концы становятся больше (это известно как утолщение пальцев)
- затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании
- постоянная боль в груди или плече
Рак легких с наибольшей вероятностью излечивается после раннего выявления — в то время, когда вероятность проявления симптомов минимальна. Учитывая это, скрининг рака легких предлагается людям из группы высокого риска.
Некоторые легкие симптомы могут быть обнаружены в зависимости от того, какая часть легкого была поражена.
«Ранними симптомами рака легких могут быть легкий кашель или одышка, в зависимости от того, какая часть легкого поражена».
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