«Статины помогают снизить уровень холестерина, уменьшают риск развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов, например, или инсультов», - перечислил Сергей Агапкин.

«Для восстановления уровня вещества в организме следует регулярно заниматься аэробными упражнениями, отказаться от жирной, копченой и соленой пищи», - поделился советом врач.

Медик напомнил, что препараты статины назначаются для снижения высокого уровня холестерина. Эти средства хорошо себя зарекомендовали и заслуженно считаются одними из наиболее эффективных для предотвращения осложнений атеросклероза – сосудистой патологии, которая развивается в тесной связи с накоплением холестерина.В то же врем, сказал эксперт, принимающие статины люди могут пострадать от хронической усталости. В некоторых случаях их прием ведет к снижению уровень коэнзима Q10, который представляет собой вещество, играющее важную роль в обеспечении клеток организма энергией. Когда концентрация коэнзима Q10 сокращается, клетки начинают функционировать хуже – результатом становится возникновение слабости, вялости, повышенной утомляемости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вызывает появление судорог в ногах по ночам.

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