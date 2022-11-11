Принимающие статины люди могут пострадать от хронической усталости

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таблетка в руке

Постоянное утомление, усталость могут оказаться неожиданным побочным эффектом такого популярного средства как статитны – об этом сообщил врач Сергей Агапкин.

Медик напомнил, что препараты статины назначаются для снижения высокого уровня холестерина. Эти средства хорошо себя зарекомендовали и заслуженно считаются одними из наиболее эффективных для предотвращения осложнений атеросклероза – сосудистой патологии, которая развивается в тесной связи с накоплением холестерина.

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«Статины помогают снизить уровень холестерина, уменьшают риск развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов, например, или инсультов», - перечислил Сергей Агапкин.

В то же врем, сказал эксперт, принимающие статины люди могут пострадать от хронической усталости. В некоторых случаях их прием ведет к снижению уровень коэнзима Q10, который представляет собой вещество, играющее важную роль в обеспечении клеток организма энергией. Когда концентрация коэнзима Q10 сокращается, клетки начинают функционировать хуже – результатом становится возникновение слабости, вялости, повышенной утомляемости.

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«Для восстановления уровня вещества в организме следует регулярно заниматься аэробными упражнениями, отказаться от жирной, копченой и соленой пищи», - поделился советом врач.

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Сергей Агапкин
Сергей Агапкин
Здоровье
врач-реабилитолог, ректор Института традиционных систем оздоровления
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