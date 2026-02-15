Кровавая рвота сигнализирует о сильно поврежденной печени

1 184 Фото: https://pixabay.com/vectors/liver-internal-medicine-doctor-6685574/
Кровавая рвота сигнализирует о сильно поврежденной печени


Поскольку смертность, связанная с заболеваниями, связанными с алкоголем, резко возросла за последние несколько десятилетий, ключевое значение имеет знание того, на какие предупреждающие признаки следует обращать внимание.


Заболевание печени, связанное с алкоголем, вызывается употреблением большого количества алкоголя. Сложность этого состояния заключается в нежелании проявлять симптомы, но это не означает, что нет никаких тревожных сигналов, о которых нужно знать. Кровавая рвота является одним из явных признаков того, что ваша печень серьезно повреждена.


Больная печень: названы 5 ранних признаков, что ваша печень повреждена алкоголем


Хотя выпивка время от времени не представляет большого риска для вашей печени, поскольку этот орган обладает удивительной способностью к регенерации, чрезмерное употребление алкоголя не оказывает такой же доброты.

Даже при употреблении алкоголя ваша печень может какое-то время не проявлять никаких предупреждающих признаков вреда.

"После того, как орган был серьезно поврежден, может возникнуть множество серьезных симптомов, включая кровавую рвоту. Кровавая рвота, или рвота кровью, является серьезным симптомом, который может иметь ярко-красный, коричневый или черный цвет", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Гепатолог Южнова назвала признаки того, что ваша печень повреждена алкоголем


Этот красный флаг необходимо проверить, но также может потребоваться неотложное лечение.

Другие признаки серьезного повреждения печени:
  • Общее плохое самочувствие
  • Чувствовать неловкость
  • Чувство слабости или головокружения
  • Быстрое или поверхностное дыхание
  • Холодная, липкая, бледная кожа
  • Боль в животе
  • Наличие черного стула
Кровавая рвота может быть вызвана внутренним кровотечением.

«Внутреннее кровотечение из-за повреждения печени часто впервые замечают в очень темных или черных смолистых фекалиях (малена) и рвоте кровью (гематемезис)».


Жировая болезнь печени: «кровавая рвота» указывает на то, что вы достигли серьезной стадии


Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья глаз.

Кровавая рвота сигнализирует о сильно поврежденной печени



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Повреждение печени: знак, когда вы едите, указывает на «сильно поврежденную» печень
Врач перечислил признаки поражения печени от употребления алкоголя
Симптомы болезни печени: 8 ранних признаков, которые нельзя игнорировать
Теги : рвота, симптомы больной печени, советы врачей