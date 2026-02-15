Кровавая рвота сигнализирует о сильно поврежденной печени

"После того, как орган был серьезно поврежден, может возникнуть множество серьезных симптомов, включая кровавую рвоту. Кровавая рвота, или рвота кровью, является серьезным симптомом, который может иметь ярко-красный, коричневый или черный цвет", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Общее плохое самочувствие

Чувствовать неловкость

Чувство слабости или головокружения

Быстрое или поверхностное дыхание

Холодная, липкая, бледная кожа

Боль в животе

Наличие черного стула

«Внутреннее кровотечение из-за повреждения печени часто впервые замечают в очень темных или черных смолистых фекалиях (малена) и рвоте кровью (гематемезис)».

Заболевание печени, связанное с алкоголем, вызывается употреблением большого количества алкоголя. Сложность этого состояния заключается в нежелании проявлять симптомы, но это не означает, что нет никаких тревожных сигналов, о которых нужно знать. Кровавая рвота является одним из явных признаков того, что ваша печень серьезно повреждена.Хотя выпивка время от времени не представляет большого риска для вашей печени, поскольку этот орган обладает удивительной способностью к регенерации, чрезмерное употребление алкоголя не оказывает такой же доброты.Даже при употреблении алкоголя ваша печень может какое-то время не проявлять никаких предупреждающих признаков вреда.Этот красный флаг необходимо проверить, но также может потребоваться неотложное лечение.Кровавая рвота может быть вызвана внутренним кровотечением.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы для здоровья глаз.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.