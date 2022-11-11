Внезапные судороги ног могут означать варикоз

«человеку может не хватать определенных веществ, витаминов и микроэлементов».

«Судороги мышц ног – один из симптомов варикозной болезни вен нижних конечностей», - сказала эксперт, беседуя с aif.ru.

По словам Елены Губкиной, нередко возникающие в ногах судороги означают, чтоВ частности, медик связала данное нарушение с недостатком калия, дефицитом витамина D.Недостаточное употребление жидкости, прием некоторых препаратов тоже способствуют таким судорогам, добавила Губкина.Кроме того, внезапные судороги ног могут означать варикозПри варикозной болезни происходит нарушение работы клапанов, регулирующих ток крови из нижних конечностей к корпусу телу. Кровь застаивается, вызывая расширение вен, их выпирание под кожей. Вызываемые варикозом судороги могут быть в том числе ночными.Также для него характерны тяжесть в ногах «мурашки» и тянущая боль, отек голеней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасна привычка закусывать изнутри щеки.

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