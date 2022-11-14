Врач Калинчев назвал причины диабета первого и второго типа

«Диабет первого типа обычно появляется в детском возрасте, а второго – уже в зрелом».

«Диабет второго типа возникает как осложнение в результате ожирения», - добавил Калинчев.

Врач Калинчев сообщил в интервью RT:Рассуждая о причинах заболевания, медик констатировал, что диабет первого типа возникает под влиянием генетической предрасположенности или же в условиях экстренной ситуации, когда возникает угроза для человеческой жизни.Специалист уточнил, что обычно диагнозу о втором типе диабета, на который приходится подавляющее большинство всех случаев сахарного диабета, предшествуют годы и даже десятилетия жизни, в течение которых человек неправильно питается, мало двигается и тяготеет к другим вредным привычкам, способствующим избыточному жироотложению. Под воздействием гормональных компонентов жировой массы происходят эндокринные нарушения, меняющие нормальное производство гормона инсулина и реакции клеток на него. Следствием этого становится повышение уровня сахара в крови, ассоциированное с диабетом.Алексей Калинчев заявил, что диабет второго типа может быть обратим, если болезнь диагностируется на начальном этапе. В этот период похудение, физнагрузки и следование ЗОЖ являются вполне эффективными, чтобы вернуть показатели уровня сахара в крови в русло нормы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный уровень холестерина у человека можно определить по наличию некоторых привычек

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