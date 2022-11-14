Названы часто игнорируемые признаки рака толстой кишки

«Наличие случаев колоректального рака или полипов кишечника в семье, а также воспалительные заболевания кишечника, являются факторами повышенного риска», - констатируют ученые Йельской школы медицины.

«Люди могут заметить усиление диареи или запоров. Иногда возникает ощущение, что кишечник при опорожнении не очищается полностью. Кроме того, возможны боли или спазмы в животе, потеря веса».

Рак толстой кишки является одним из наиболее распространенных видов рака. При этом в последние двадцать лет наблюдается растущая тенденция заболеваемости раком толстой кишки у молодых людей, и эксперты не знают, почему. По данным Национального института рака, начиная с 1990-х годов заболеваемость колоректальным раком (включая рак толстой и прямой кишки) неуклонно растет среди взрослых людей моложе 50 лет.Медицинские эксперты издания «Eat This, Not That!» рассказали, что рак толстой кишки начинается с одной клетки-изгоя, которая делится на две, затем четыре, затем восемь и так далее. Этот процесс аномального размножения клеток, из которых формируется опухоль, может занять годы.Врачи отмечают, что возникающие признаки рак толстой кишки могут быть сначала смазанными, они «маскируются» под менее опасные состояния.Также для рака кишечника характерны кровь в стуле, постоянное чувство слабости и усталости, вздутие живота, изменение привычной дефекации.Ученые обращают внимание, то люди, заболевающие раком толстой кишки, могут не иметь каких-либо симптомов. Часто это бывает связано с тем, что опухоли оказываются очень малы, чтобы не вызывать боль, кровотечение или непроходимость кишечника. Лучшим способ своевременно обнаружить образование специалисты считают профилактическую колоноскопию, которую советуют проходить, начиная с возраста 45 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в суставах может сигнализировать об ожирении печени.

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