Врач рассказал, как размер талии влияет на появление рака кишечника

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лишний вес

Врач-колопроктолог Вадим Кулушев объяснил, почему важно избегать появления лишнего жира на талии.

Врач Кулушев отметил в интервью, что существует тесная связь между лишним весом и вероятностью развития колоректального рака (рак толстой и  прямой кишки). Эта связь прямая: чем значительнее масса тела превышает норматив, тем выше риск данного вида рака, констатировал специалист.

Медик рассказал, как именно размер талии влияет на появление рака кишечника.

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«В среднем вероятность развития заболевания увеличивают каждые два лишних килограмма на метр в квадрате. С каждыми лишними двумя сантиметрами в объеме талии этот риск также увеличивается», – сказал Кулушев, беседуя с «Мослентой».

Эксперт подчеркнул, что даже при наличии объективных факторов, препятствующих похудению, людям с лишним весом нужно стремиться к соблюдению здоровых привычек. В таких обстоятельствах врач считает важным выполнять физические упражнения, употреблять в пищу полезные продукты.

Ученые: жирная пища не влияет на размер талии


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продуктынужно есть, чтобы похудеть в талии.

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Вадим Кулушев
Вадим Кулушев
Здоровье
врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы
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Теги : колоректальный рак, лишний вес, Вадим Кулушев