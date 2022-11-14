Врач рассказал, как размер талии влияет на появление рака кишечника

«В среднем вероятность развития заболевания увеличивают каждые два лишних килограмма на метр в квадрате. С каждыми лишними двумя сантиметрами в объеме талии этот риск также увеличивается», – сказал Кулушев, беседуя с «Мослентой».

Врач Кулушев отметил в интервью, что существует тесная связь между лишним весом и вероятностью развития колоректального рака (рак толстой и прямой кишки). Эта связь прямая: чем значительнее масса тела превышает норматив, тем выше риск данного вида рака, констатировал специалист.Медик рассказал, как именно размер талии влияет на появление рака кишечника.Эксперт подчеркнул, что даже при наличии объективных факторов, препятствующих похудению, людям с лишним весом нужно стремиться к соблюдению здоровых привычек. В таких обстоятельствах врач считает важным выполнять физические упражнения, употреблять в пищу полезные продукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты нужно есть, чтобы похудеть в талии.

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