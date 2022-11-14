Эндокринолог перечислила полезные для сохранения талии продукты

0 Фото: https://unsplash.com/photos/ID_W_6M9zCE
стройная талия

Избежать появления жировых отложений на талии хорошо помогает цельное зерно, а также бобовые. Более полный список уточнила в интервью эндокринолог Екатерина Бузинова.

Врач Бузинова сообщила, что существует основополагающий принцип поддержания здорового веса и профилактики жировых накоплений в области талии.

«Следует знать свою суточную норму калорий и не превышать ее. Если же человек ест больше, чем требуется, ему нужно увеличить физическую активность», - поделилась специалист с «Газетой.Ru».

Тем, кто поправился в талии, но хотел бы сделать ее более изящной и подтянутой, специалист посоветовала в первую очередь минимизировать количество простых углеводов в своем рационе. Также Бузинова перечислила продукты, которые должны составлять основу питания на пути к стройной талии.

Эндокринолог перечислила признаки нехватки омега-3 в организме


«Отдавать предпочтение нужно нежирным белковым продуктам, бобовым, цельнозерновым крупам и некрахмалистым овощам, есть больше клетчатки и листовых зеленых овощей».

Бузинова подчеркнула, что, практикуя подходящее питание, можно добиться уменьшения объемов тела даже без физических нагрузок. Главное – системно следовать ему.

Врач-эндокринолог перечислила лучшие напитки для укрепления иммунитета


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие маслалучше всего подходят для что жарки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Бузинова
Екатерина Бузинова
ЗОЖ
врач-эндокринолог
Читать MedikForum.ru в
Диетолог Елена Кален рассказала, как худеть женщинам после 40 лет
Ученые связали широкую талию и внезапную смерть
Жир в области талии может быть предвестником ранней смерти
Теги : продукты для похудения, способы похудения, Екатерина Бузинова