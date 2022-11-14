Эндокринолог перечислила полезные для сохранения талии продукты

«Следует знать свою суточную норму калорий и не превышать ее. Если же человек ест больше, чем требуется, ему нужно увеличить физическую активность», - поделилась специалист с «Газетой.Ru».

«Отдавать предпочтение нужно нежирным белковым продуктам, бобовым, цельнозерновым крупам и некрахмалистым овощам, есть больше клетчатки и листовых зеленых овощей».

Врач Бузинова сообщила, что существует основополагающий принцип поддержания здорового веса и профилактики жировых накоплений в области талии.Тем, кто поправился в талии, но хотел бы сделать ее более изящной и подтянутой, специалист посоветовала в первую очередь минимизировать количество простых углеводов в своем рационе. Также Бузинова перечислила продукты, которые должны составлять основу питания на пути к стройной талии.Бузинова подчеркнула, что, практикуя подходящее питание, можно добиться уменьшения объемов тела даже без физических нагрузок. Главное – системно следовать ему.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие масла лучше всего подходят для что жарки.

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