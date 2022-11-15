Врач Мясников рассказал о повышенной температуре как о признаке рака

«Температура 38 градусов и выше, которая сохраняется в течение длительного времени при нормальном самочувствии, может свидетельствовать об онкологическом заболевании крови», - уточнил врач Александр Мясников.

Известный российский медик рассказал о повышенной температуре как о признаке рака. Мясников констатировал, что постоянно высокая температура тела может наблюдаться при раке крови, быть его неочевидным симптомом.Он добавил, что подобным образом проявляются лейкоз, лимфома.Кроме того, дополнительно отметил известный доктор, устойчивый жар является одним из признаков рака почек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы часто игнорируемые признаки рака толстой кишки.

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