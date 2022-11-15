Врач Мясников рассказал о повышенной температуре как о признаке рака
Врач Александр Мясников: стойкая повышенная температура тела может сигнализировать о злокачественном заболевании крови.
Известный российский медик рассказал о повышенной температуре как о признаке рака. Мясников констатировал, что постоянно высокая температура тела может наблюдаться при раке крови, быть его неочевидным симптомом.
«Температура 38 градусов и выше, которая сохраняется в течение длительного времени при нормальном самочувствии, может свидетельствовать об онкологическом заболевании крови», - уточнил врач Александр Мясников.
Он добавил, что подобным образом проявляются лейкоз, лимфома.
Кроме того, дополнительно отметил известный доктор, устойчивый жар является одним из признаков рака почек.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы часто игнорируемые признакирака толстой кишки.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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