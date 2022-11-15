Шум в ушах может указывать на опасные патологии

«Каждый второй человек хотя бы раз слышал шум в ушах – щелчки, звон, шуршание, другие звуки. Один процент пациентов остается с ним надолго или навсегда», - предупредила врач Ольга Малиновская.

«Встречаются и более сложные для диагностики причины шума в ушах: болезни крови или нервной системы, проблемы обмена веществ, побочные эффекты от лекарств и вредных веществ, заболевания суставов и мышц в области головы», - добавила Вера Шинкаренко, беседуя с «Лентой.ру».

Врачи рассказали в интервью, что тиннитус является одной из самых распространенных проблем со здоровьем.Другой ЛОР-специалист Вера Шинкаренко отметила, что нередко шум в ушах означает имеющиеся у человека проблемы с состоянием сосудов, повышенное артериальное давление. У тех, кто в детстве часто болел отитом, в барабанной перепонке могут возникать рубцы, которая также содействуют появлению тиннитуса.Помимо этого, шум в ушах может указывать на другие опасные патологии. Медики уточнили, что его появление может объясняться психоэмоциональными нарушениями – тревожным расстройством, стрессом, неврозом. В том случае, когда человека беспокоят не только звуки в ушах, но и головокружение, можно заподозрить нарушение мозгового кровообращения. Если это происходит, нужно обязательно обследоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях ощущается боль в груди.

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