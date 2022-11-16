Не спите на спине при простуде — «сдавливает» дыхательную систему

"Есть доказательства того, что во время сна лежание на боку помогает улучшить поток воздуха через дыхательные пути по сравнению с лежанием лицом вверх. Когда вы лежите на спине, гравитация продолжает давить на ваше тело, а это означает, что ваша дыхательная система сжимается больше, чем если бы вы лежали на боку", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Избегайте горизонтального положения

"Вы когда-нибудь замечали, что при простуде ваше дыхание становится хуже, когда вы ложитесь в постель? «Это потому, что ваша дыхательная система лежит горизонтально, ее толкает вниз гравитация, и она просто не может работать так, как она работает, когда вы стоите или сидите".

В зимние месяцы многие из нас будут более уязвимы к определенным заболеваниям, включая простуду. Хотя у вас могут быть только легкие симптомы, такие как насморк или заложенность носа, это может повлиять на то, как долго вы можете спать. К счастью, есть способы справиться с этим, включая размышления о позе, в которой мы спим.Лежание на спине ночью может усугубить симптомы простуды. По сути, лежание на спине во время сна или отдыха способствует тому, что заторы задерживаются дольше.Это означает, что поток воздуха через нос хуже, когда вы лежите на спине, чем когда сидите вверх, и поэтому заложенность носа может оставаться в груди. Если у вас есть выделения на груди, лежание на боку поможет вывести их, так как у вас больше шансов откашляться.Вот почему, когда вы простужаетесь, вам нужно спать под углом, где это возможно. Вы можете сделать это, подложив под матрас несколько подушек, книг или журналов, чтобы ваше тело не лежало ровно. Это должно упростить управление любыми нежелательными заторами.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака желудка.

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