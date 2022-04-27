Сон на спине может избежать «морщин» — объяснение лучших положений
Действительно, Sleep Foundation утверждает, что лежание на спине является второй по популярности позицией для сна, а когда вы лежите на спине, легко удерживать позвоночник в правильном положении и равномерно распределять вес тела, предотвращая любую потенциальную боль в шее. или обратно.
«Ваша кожа также выигрывает от положения во сне на спине. Поскольку вы смотрите вверх, подушка или матрас не давят на ваше лицо и не способствуют образованию морщин».
Организация добавляет:
«Сон на спине также может облегчить заложенность носа или аллергию, если вы поддерживаете себя в вертикальном положении».
Другие хорошие позы могут включать сон на боку, что может дать несколько преимуществ.
«Это способствует здоровому выравниванию позвоночника и является позицией для сна с наименьшей вероятностью вызвать боль в спине, особенно при поддержке подушками. Сон на боку также может уменьшить изжогу и храп, что делает его более подходящим для людей с апноэ во сне или кислотным рефлюксом».
Рэйчел Салас, адъюнкт-профессор неврологии в Johns Hopkins Medicine, описала лучшие позы для сна на веб-сайте организации.
Она сказала, что для молодых и здоровых людей положение во сне менее важно, но по мере того, как вы становитесь старше и у вас появляется больше проблем со здоровьем, положение во сне может стать положительным или отрицательным.
«Людям с болью в шее сон лицом вверх иногда может усугубить боль. Но многие люди считают, что сон на спине помогает облегчить боль в пояснице. Если у вас болит позвоночник, поэкспериментируйте с разными положениями и подушками, чтобы найти то, что вам подходит».
Обструктивное апноэ во сне вызывает коллапс дыхательных путей во время сна, что приводит к паузам в дыхании. Это часто идет рука об руку с храпом. Положение на боку или животе может помочь дыхательным путям оставаться открытыми, уменьшить храп и облегчить легкое апноэ.
Привыкание к новой позе сна требует времени, но это возможно. Будьте терпеливы с собой и используйте подушки, чтобы приучить свое тело к новому положению.
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Рэйчел Салас
Здоровье
Специалист по медицине сна, директор амбулаторной службы сна и помощник медицинского директора Университета Джона Хопкинса.
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