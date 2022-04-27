Сон на спине может избежать «морщин» — объяснение лучших положений

«Ваша кожа также выигрывает от положения во сне на спине. Поскольку вы смотрите вверх, подушка или матрас не давят на ваше лицо и не способствуют образованию морщин».

«Сон на спине также может облегчить заложенность носа или аллергию, если вы поддерживаете себя в вертикальном положении».

«Это способствует здоровому выравниванию позвоночника и является позицией для сна с наименьшей вероятностью вызвать боль в спине, особенно при поддержке подушками. Сон на боку также может уменьшить изжогу и храп, что делает его более подходящим для людей с апноэ во сне или кислотным рефлюксом».

«Людям с болью в шее сон лицом вверх иногда может усугубить боль. Но многие люди считают, что сон на спине помогает облегчить боль в пояснице. Если у вас болит позвоночник, поэкспериментируйте с разными положениями и подушками, чтобы найти то, что вам подходит».