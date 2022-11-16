Оптимизм увеличивает продолжительность и качество жизни - невролог Алехина

"Положительные психологические факторы связаны с большей продолжительностью жизни. Это означает, что их данные показали, что оптимисты живут дольше, чем те, кто не был оптимистом. Быть оптимистом — значит относиться к тому, кто в целом ожидает, что произойдут хорошие вещи, или верит, что будущее будет благоприятным", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследования специально для МедикФорум.

"Высокий уровень оптимизма связан с большей продолжительностью жизни и большей вероятностью достижения исключительного долголетия. Важно отметить, что эти связи были воспроизведены в двух независимых когортах и поразительно схожи по величине у мужчин и женщин".

Когда обсуждается тема, как прожить дольше, очень часто речь идет о том, как сделать тело сильнее и гибче. Однако исследования показывают, что психологические факторы также могут играть роль. Ученые обнаружили связь между тем, как мы думаем, и тем, как долго мы можем жить.В рассматриваемом исследовании приняли участие 69 744 женщины и 1429 мужчин, причем обе группы заполнили опросы об уровне их оптимизма, а также об их привычках в отношении здоровья и общем состоянии здоровья.У наиболее оптимистично настроенных мужчин и женщин продолжительность жизни была на 11–15 % выше, а вероятность того, что они доживут до 85 лет, была на 50–70 % выше, чем у менее оптимистичной группы.Оптимизм может быть важным психосоциальным ресурсом в содействии здоровому старению. Такие результаты пополняют арсенал потенциально поддающихся изменению факторов, на которые следует обратить внимание, чтобы улучшить здоровье и продолжительность жизни населения.Ранее МедикФорум писал о лечении диабета 2 типа.

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