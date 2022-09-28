Чувство несчастья и одиночества старит вас больше, чем курение
Наше психическое благополучие может иметь большее влияние, чем некоторые физические факторы, когда речь идет о том, как долго мы живем.
Размышляя о том, что нужно, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, большинство из нас сразу же задумываются о том, как поддерживать свое тело в хорошем рабочем состоянии. Например, это будет включать в себя здоровое питание, много физических упражнений, отказ от употребления алкоголя и курения. Новое исследование показало, что мы также должны учитывать свой умственный и социальный статус для долголетия.
"Психологические факторы, такие как чувство несчастья или одиночества, могут состарить человека на 1,65 года. Согласно полученным данным, это также может повысить риск развития болезни Альцгеймера, диабета, болезней сердца и других заболеваний. Совокупный эффект превосходит эффекты биологического пола, жилой площади, семейного положения и статуса курения. Ученые пришли к выводу, что психологический компонент не следует игнорировать в исследованиях старения из-за его значительного влияния на биологический возраст", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Результаты показали, что люди с инсультом в анамнезе, заболеваниями печени и легких, курильщики, а также люди с уязвимым психическим состоянием стареют более быстрыми темпами.
"Одиночество, беспокойный сон или чувство несчастья имеют большое значение, когда речь идет о скорости старения".
Наблюдаемый вклад психического состояния человека в биологический возраст значителен и сравним с влиянием курения.
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