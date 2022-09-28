Чувство несчастья и одиночества старит вас больше, чем курение

"Психологические факторы, такие как чувство несчастья или одиночества, могут состарить человека на 1,65 года. Согласно полученным данным, это также может повысить риск развития болезни Альцгеймера, диабета, болезней сердца и других заболеваний. Совокупный эффект превосходит эффекты биологического пола, жилой площади, семейного положения и статуса курения. Ученые пришли к выводу, что психологический компонент не следует игнорировать в исследованиях старения из-за его значительного влияния на биологический возраст", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Одиночество, беспокойный сон или чувство несчастья имеют большое значение, когда речь идет о скорости старения".