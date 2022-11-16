Алкоголь может привести к необратимой потере зрения - опасное количество
Употребление более трех алкогольных напитков в день может увеличить риск дегенерации желтого пятна.
Мало того, что алкоголь может вызвать повреждение печени и повысить кровяное давление, это также может повлиять на ваше психическое благополучие и режим сна. А один эксперт поделился тем, что чрезмерное употребление алкоголя может даже привести к потере зрения.
Временная проблема, связанная с употреблением алкоголя, — это нечеткость или двоение в глазах, но это должно пройти, как только человек протрезвеет. У пьющих также могут наблюдаться налитые кровью, опухшие или сухие глаза в течение дня или двух после употребления алкоголя, вызванные главным образом обезвоживанием или изменением артериального давления.
«Некоторые исследования показывают, что употребление более трех алкогольных напитков в день может иметь более долгосрочные последствия для зрения человека, увеличивая риск развития возрастной дегенерации желтого пятна, которая может привести к тому, что человек потеряет концентрацию в их центральное поле зрения», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Симптомы дегенерации желтого пятна включают:
- Размытая или искаженная область вашего зрения
- Вы изо всех сил пытаетесь увидеть что-нибудь в середине поля зрения
- Чтение, просмотр телевизора, вождение автомобиля или распознавание лиц становится затруднительным
- Восприятие прямых линий волнистыми или кривыми
- Объекты выглядят меньше, чем обычно
- Цвета кажутся менее яркими, чем раньше
- Видение вещей, которых нет (галлюцинации)
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