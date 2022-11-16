Алкоголь может привести к необратимой потере зрения - опасное количество

«Некоторые исследования показывают, что употребление более трех алкогольных напитков в день может иметь более долгосрочные последствия для зрения человека, увеличивая риск развития возрастной дегенерации желтого пятна, которая может привести к тому, что человек потеряет концентрацию в их центральное поле зрения», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Размытая или искаженная область вашего зрения

Вы изо всех сил пытаетесь увидеть что-нибудь в середине поля зрения

Чтение, просмотр телевизора, вождение автомобиля или распознавание лиц становится затруднительным

Восприятие прямых линий волнистыми или кривыми

Объекты выглядят меньше, чем обычно

Цвета кажутся менее яркими, чем раньше

Видение вещей, которых нет (галлюцинации)

Мало того, что алкоголь может вызвать повреждение печени и повысить кровяное давление, это также может повлиять на ваше психическое благополучие и режим сна. А один эксперт поделился тем, что чрезмерное употребление алкоголя может даже привести к потере зрения.Временная проблема, связанная с употреблением алкоголя, — это нечеткость или двоение в глазах, но это должно пройти, как только человек протрезвеет. У пьющих также могут наблюдаться налитые кровью, опухшие или сухие глаза в течение дня или двух после употребления алкоголя, вызванные главным образом обезвоживанием или изменением артериального давления.Ранее МедикФорум писал о лечении диабета 2 типа.

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