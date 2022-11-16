Алкоголь может привести к необратимой потере зрения - опасное количество

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Алкоголь может привести к необратимой потере зрения - опасное количество


Употребление более трех алкогольных напитков в день может увеличить риск дегенерации желтого пятна.


Мало того, что алкоголь может вызвать повреждение печени и повысить кровяное давление, это также может повлиять на ваше психическое благополучие и режим сна. А один эксперт поделился тем, что чрезмерное употребление алкоголя может даже привести к потере зрения.

Временная проблема, связанная с употреблением алкоголя, — это нечеткость или двоение в глазах, но это должно пройти, как только человек протрезвеет. У пьющих также могут наблюдаться налитые кровью, опухшие или сухие глаза в течение дня или двух после употребления алкоголя, вызванные главным образом обезвоживанием или изменением артериального давления. 

«Некоторые исследования показывают, что употребление более трех алкогольных напитков в день может иметь более долгосрочные последствия для зрения человека, увеличивая риск развития возрастной дегенерации желтого пятна, которая может привести к тому, что человек потеряет концентрацию в их центральное поле зрения», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Атрофия зрительного нерва


Симптомы  дегенерации желтого пятна включают:
  • Размытая или искаженная область вашего зрения
  • Вы изо всех сил пытаетесь увидеть что-нибудь в середине поля зрения
  • Чтение, просмотр телевизора, вождение автомобиля или распознавание лиц становится затруднительным
  • Восприятие прямых линий волнистыми или кривыми
  • Объекты выглядят меньше, чем обычно
  • Цвета кажутся менее яркими, чем раньше
  • Видение вещей, которых нет (галлюцинации)


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