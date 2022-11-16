Эндокринолог Ладыгина предупредила о неочевидных симптомах диабета

«Учащенное мочеиспускание, сухость во рту, потеря веса и выраженная слабость», - перечислила Ладыгина Пятому каналу.

«Окружность талии у взрослого человека, у мужчины в номе не более 94 см, у женщин – 80 см. Дальше начинается ожирение», - подчеркнула врач.

Эндокринолог Ладыгина отметила в интервью, что скрытно развивающийся в организме диабет может поспособствовать многим «поломкам». В результате заболевания уровень сахар в крови становится устойчиво высоким, разрушаются эндокринная и сосудистая системы, страдают сердце, нервы, почки, глаза.Медик предупредила о неочевидных симптомах диабета.Специалист добавила, что диабет, возникающий с возрастом, относится ко второму типу – чаще всего он выявляется у людей после 45 лет. Им показаны периодические проверки уровня сахара в крови.Также о наличии диабета говорит избыточная масса тела, в первую очередь, скопления лишнего жира на талии и животе.Дополнительно эндокринолог проинформировала, что диабету подвержены женщины с поликистозом яичником, малоподвижные люди, а также те, чей вес при рождении превышал 4 килограмма.Ранее портал MedikForum.ru писал о способах , помогающих контролировать чрезмерный аппетит.

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