Эндокринолог Ладыгина предупредила о неочевидных симптомах диабета

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утомление

Сахарный диабет может долгое время оставаться неузнанным, в том числе из-за его неочевидных симптомов, напомнила врач-эндокринолог Дарья Ладыгина.

Эндокринолог Ладыгина отметила в интервью, что скрытно развивающийся в организме диабет может поспособствовать многим «поломкам». В результате заболевания уровень сахар в крови становится устойчиво высоким, разрушаются эндокринная и сосудистая системы, страдают сердце, нервы, почки, глаза.

Медик предупредила о неочевидных симптомах диабета.

«Учащенное мочеиспускание, сухость во рту, потеря веса и выраженная слабость», - перечислила Ладыгина Пятому каналу.

Специалист добавила, что диабет, возникающий с возрастом, относится ко второму типу – чаще всего он выявляется у людей после 45 лет. Им показаны периодические проверки уровня сахара в крови.

Также о наличии диабета говорит избыточная масса тела, в первую очередь, скопления лишнего жира на талии и животе.

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«Окружность талии у взрослого человека, у мужчины в номе не более 94 см, у женщин – 80 см. Дальше начинается ожирение», - подчеркнула врач.

Дополнительно эндокринолог проинформировала, что диабету подвержены женщины с поликистозом яичником, малоподвижные люди, а также те, чей вес при рождении превышал 4 килограмма.

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Дарья Ладыгина
Дарья Ладыгина
Здоровье
врач-эндокринолог
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Теги : признаки диабета, ранние симптомы, Дарья Ладыгина