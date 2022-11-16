Эмоциональные проблемы могут быть симптомом болезни печени

«Раздражительность, плаксивость, склонность к депрессии, бессонница», - перечислила Ломова признаки больной печени Лайфу.

Стойкая незначительно повышенная температура тела.

Потеря веса.

Изменившийся цвет кала и мочи (стул – очень светлый, моча – очень темная).

Кожный зуд, высыпания, угри

Аллергия.

Ощущение горького привкуса.

Ксантелазмы – жировые комочки на веках, лице.

Отеки.

Врач сообщила в интервью, что при заболевании печени существенно снижается способность органа справляться с фильтрацией токсинов, и повышение концентрации этих веществ в крови негативно отражается на работе практически всех органов тела. Вдобавок нарушается выработка желчи, что делает симптоматику возможной болезни печени еще более разнообразной.Ломова уточнила, что сигналом пошатнувшегося здоровья печени могут быть эмоциональные проблемы – следствие того, что печень стала плохо выводить из организма излишки аммиака, образуемого в процессе жизнедеятельности. Этот токсин негативно влияет на работу головного мозга, отсюда ухудшение когнитивных навыков (плохая концентрация и память, низкая работоспособность), а также эмоциональная неустойчивость.Также врач назвала другие нетипичные симптомы проблемы.Ранее портал MedikForum.ru писал о неочевидных симптомах , которыми может проявляться диабет.

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