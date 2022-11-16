Эмоциональные проблемы могут быть симптомом болезни печени

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злость

Гастроэнтеролог Валерия Ломова: при повышенной раздражительности или плаксивости имеет смысл проверить состояние печени.

Врач сообщила в интервью, что при заболевании печени существенно снижается способность органа справляться с фильтрацией токсинов, и повышение концентрации этих веществ в крови негативно отражается на работе практически всех органов тела. Вдобавок нарушается выработка желчи, что делает симптоматику возможной болезни печени еще более разнообразной.

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Ломова уточнила, что сигналом пошатнувшегося здоровья печени могут быть эмоциональные проблемы – следствие того, что печень стала плохо выводить из организма излишки аммиака, образуемого в процессе жизнедеятельности. Этот токсин негативно влияет на работу головного мозга, отсюда ухудшение когнитивных навыков (плохая концентрация и память, низкая работоспособность), а также эмоциональная неустойчивость.

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«Раздражительность, плаксивость, склонность к депрессии, бессонница», - перечислила Ломова признаки больной печени Лайфу.

Также врач назвала другие нетипичные симптомы проблемы.
  • Стойкая незначительно повышенная температура тела.
  • Потеря веса.
  • Изменившийся цвет кала и мочи (стул – очень светлый, моча – очень темная).
  • Кожный зуд, высыпания, угри
  • Аллергия.
  • Ощущение горького привкуса.
  • Ксантелазмы – жировые комочки на веках, лице.
  • Отеки.
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Валерия Ломова
Валерия Ломова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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