Cancer Research UK: три признака могут говорить, что в кишечнике растет опухоль

Стойкие изменения привычек кишечника, такие как более частое опорожнение и наличие крови в стуле.

Стойкое изменение привычек кишечника вместе с болью в животе.

Кровь в стуле без симптомов геморроя.

Боль и вздутие живота после еды.

Кровь в стуле, усталость.

При заболевании раком кишечника его раннее обнаружение имеет большое значение: девять из десяти заболевших выживают в течение пяти и более лет, когда опухоль диагностируют и начинают лечить на первой стадии.Рак кишечника как правило поражает толстую кишку – массивный трубчатый орган, который продвигает пищу к толстой кишке. Злокачественная опухоль вырастает из изначально нераковых новообразований – полипов. Британская организация, занимающаяся проблемами лечения рака Cancer Research UK, сообщила о трех признаках, которые могут говорить, что в кишечнике растет опухоль.Любые изменения, связанные с привычками опорожнения кишечника, должны настораживать и наблюдаться. В частности, участившаяся или изменившаяся по времени дефекация, в том числе частый жидкий стул могу быть связаны со злокачественным процессом.Кровь поступает в стул из поврежденного раком кишечника. Ее можно заметить в виде характерных следов или же по изменившемуся, черному цвету стула.Дискомфорт, вздутие, болезненность в животе также часто наблюдаются у людей с колоректальным раком.Также отмечается, что люди, у которых диагностируют рак кишечника, обычно имеют комбинацию симптомов.Все эти признаки должны обследоваться врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникновение тендинита может указывать на опасно высокий уровень холестерина.

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