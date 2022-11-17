Cancer Research UK: три признака могут говорить, что в кишечнике растет опухоль
Если вы стали чаще ходить в туалет, а также заметили, что у вас есть кровь в стуле, это может указывать на растущую в кишечнике опухоль.
При заболевании раком кишечника его раннее обнаружение имеет большое значение: девять из десяти заболевших выживают в течение пяти и более лет, когда опухоль диагностируют и начинают лечить на первой стадии.
Рак кишечника как правило поражает толстую кишку – массивный трубчатый орган, который продвигает пищу к толстой кишке. Злокачественная опухоль вырастает из изначально нераковых новообразований – полипов. Британская организация, занимающаяся проблемами лечения рака Cancer Research UK, сообщила о трех признаках, которые могут говорить, что в кишечнике растет опухоль.
Изменившаяся дефекация. Любые изменения, связанные с привычками опорожнения кишечника, должны настораживать и наблюдаться. В частности, участившаяся или изменившаяся по времени дефекация, в том числе частый жидкий стул могу быть связаны со злокачественным процессом.
Кровь в стуле. Кровь поступает в стул из поврежденного раком кишечника. Ее можно заметить в виде характерных следов или же по изменившемуся, черному цвету стула.
Боль в животе. Дискомфорт, вздутие, болезненность в животе также часто наблюдаются у людей с колоректальным раком.
Также отмечается, что люди, у которых диагностируют рак кишечника, обычно имеют комбинацию симптомов.
- Стойкие изменения привычек кишечника, такие как более частое опорожнение и наличие крови в стуле.
- Стойкое изменение привычек кишечника вместе с болью в животе.
- Кровь в стуле без симптомов геморроя.
- Боль и вздутие живота после еды.
- Кровь в стуле, усталость.
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