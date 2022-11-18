Артрит: врач делится пятью простыми и эффективными способами уменьшить боль

Выполняйте упражнения с низкой нагрузкой

«Движение — это ключ», — сказала врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум. «Чтобы суставы оставались подвижными, заведите привычку держать конечности в движении с помощью регулярных упражнений. Но учтите: кардио и силовые тренировки с высокой ударной нагрузкой могут принести больше вреда, чем пользы».

Попробуйте техники релаксации

Примите теплую ванну

"30 мужчин и женщин с остеоартритом колена смогли делать более длинные и быстрые шаги после погружения в теплую воду по 20 минут в день в течение двух недель. Убедитесь, что вода теплая, а не горячая, и сделайте легкий массаж, пока вы в ней".

Прикладывайте успокаивающие холодные компрессы

Делайте больным суставам массаж

«Получите временное облегчение, массируя воспаленные артритные суставы».

«Дотянитесь до большого количества, нанесите его на целевую область кончиками пальцев и повторяйте всякий раз, когда возникает дискомфорт».





В зависимости от типа вашего состояния у вас могут остаться болезненные, опухшие суставы, а также ограниченная подвижность. Хотя лекарства от этого состояния нет, есть способы облегчить симптомы.Когда вы испытываете стресс и напряжение, это может усугубить артритную боль, что делает технику релаксации одним из самых мощных инструментов, которые вы можете иметь в своем рукаве. Вы ничего не теряете, попробовав его, чтобы увидеть, оказывает ли он успокаивающее действие.Погружение в теплую воду может принести пользу людям с артритом.Холодовая терапия может быть полезна и для пораженных артритом суставов. Поскольку низкие температуры вызывают сужение кровеносных сосудов, воспаление уменьшается, если прикладывать холодный компресс к отечным и болезненным участкам.Чтобы облегчить этот успокаивающий шаг, делайте домашний массаж с мерной ложкой бальзама для мышц с добавлением эвкалипта CBD — текстура тающего бальзама и масла идеально подходит для массажа.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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