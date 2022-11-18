Головная боль и насморк - главные симптомы ковида среди привитых
Ковид может по-разному влиять на людей. Даже если вы заразились тем же штаммом, что и кто-то другой, он все равно может проявляться по-разному. И есть небольшие различия в наиболее распространенных признаках в зависимости от того, вакцинированы вы или нет.
Цефалгия — это медицинский термин, обозначающий головную боль.
"Цефалгия является наиболее частым побочным эффектом, о котором сообщают люди, получившие прививки", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Захарова также перечислила другие четыре наиболее распространенных признака:
- Насморк
- Больное горло
- Чихание
- Постоянный кашель.
Каковы головные боли у пациентов с ковидом?
Головная боль в настоящее время является одним из «самых ранних» признаков заболевания и встречается чаще, чем «классические» симптомы кашля, лихорадки и потери обоняния.
«Важно помнить, что головные боли очень распространены, тем более, что многие из нас так долго смотрят в экраны каждый день. Поэтому, хотя многие люди с COVID-19 испытывают головные боли, у большинства людей с головной болью COVID-19 не будет. Исследователи изучали, как определить разницу между головными болями, вызванными Covid, и головными болями, не связанными с Covid».
Головные боли у зараженных ковидом имеют следующие признаки:
- Они умеренно или сильно болезненные
- Люди чувствуют «пульсацию», «давление» или «покалывание»
- Возникают на обеих сторонах головы (двусторонние), а не в одной области
- Длятся более трех дней
- Устойчивы к обычным обезболивающим
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