Головная боль и насморк - главные симптомы ковида среди привитых

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Головная боль и насморк - главные симптомы ковида среди привитых


Ковид может по-разному влиять на людей. Даже если вы заразились тем же штаммом, что и кто-то другой, он все равно может проявляться по-разному. И есть небольшие различия в наиболее распространенных признаках в зависимости от того, вакцинированы вы или нет.

Цефалгия — это медицинский термин, обозначающий головную боль.

"Цефалгия является наиболее частым побочным эффектом, о котором сообщают люди, получившие прививки", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.


Захарова также перечислила другие четыре наиболее распространенных признака:
  • Насморк
  • Больное горло
  • Чихание
  • Постоянный кашель.
Только один из них был известен как распространенный симптом на первых этапах пандемии.


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Каковы головные боли у пациентов с ковидом?


Головная боль в настоящее время является одним из «самых ранних» признаков заболевания и встречается чаще, чем «классические» симптомы кашля, лихорадки и потери обоняния.

«Важно помнить, что головные боли очень распространены, тем более, что многие из нас так долго смотрят в экраны каждый день. Поэтому, хотя многие люди с COVID-19 испытывают головные боли, у большинства людей с головной болью COVID-19 не будет. Исследователи изучали, как определить разницу между головными болями, вызванными Covid, и головными болями, не связанными с Covid».


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Головные боли у зараженных ковидом имеют следующие признаки:
  • Они умеренно или сильно болезненные
  • Люди чувствуют «пульсацию», «давление» или «покалывание»
  • Возникают на обеих сторонах головы (двусторонние), а не в одной области
  • Длятся более трех дней
  • Устойчивы к обычным обезболивающим

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