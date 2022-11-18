Головная боль и насморк - главные симптомы ковида среди привитых

"Цефалгия является наиболее частым побочным эффектом, о котором сообщают люди, получившие прививки", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Насморк

Больное горло

Чихание

Постоянный кашель.

Каковы головные боли у пациентов с ковидом?

«Важно помнить, что головные боли очень распространены, тем более, что многие из нас так долго смотрят в экраны каждый день. Поэтому, хотя многие люди с COVID-19 испытывают головные боли, у большинства людей с головной болью COVID-19 не будет. Исследователи изучали, как определить разницу между головными болями, вызванными Covid, и головными болями, не связанными с Covid».

Они умеренно или сильно болезненные

Люди чувствуют «пульсацию», «давление» или «покалывание»

Возникают на обеих сторонах головы (двусторонние), а не в одной области

Длятся более трех дней

Устойчивы к обычным обезболивающим

Цефалгия — это медицинский термин, обозначающий головную боль.Только один из них был известен как распространенный симптом на первых этапах пандемии.Головная боль в настоящее время является одним из «самых ранних» признаков заболевания и встречается чаще, чем «классические» симптомы кашля, лихорадки и потери обоняния.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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