Длительный зуд кожи сигнализирует о жировой болезни печени - гепатолог Южнова

"Одним из признаков НАСГ является длительный зуд. НАСГ, переходящий в цирроз, может вызывать такие симптомы, как задержка жидкости, внутреннее кровотечение, атрофия мышц и спутанность сознания. У людей с циррозом печени со временем может развиться печеночная недостаточность, и им потребуется пересадка печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Сильная усталость

Слабость

Потеря веса

Пожелтение кожи или глаз

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