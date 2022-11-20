Тромбы: дискомфорт в верхней части тела сигнализирует о патологическом свертывании крови

«Сгусток крови в сердце или легких может включать такие симптомы, как боль в груди, одышка и дискомфорт в верхней части тела в руках, спине, шее или челюсти, что предполагает сердечный приступ или легочную эмболию (ЧП). Сгусток крови в мозгу может вызывать головные боли, изменения речи, паралич (неспособность двигаться), головокружение и проблемы с речью или пониманием речи, что предполагает возможный инсульт», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

Свертывание крови является естественным, здоровым процессом. Это предотвращает чрезмерное кровотечение. Но когда это происходит слишком часто и в определенных областях вашего тела, это может иногда иметь ужасные последствия. Худший исход тромба — его распространение на кровеносные сосуды, питающие сердце и легкие. Симптомы этого включают боль в груди и дискомфорт в верхней части тела в четырех областях.Иногда это требует неотложной медицинской помощи, например, если у вас развивается тромбоз глубоких вен (ТГВ). ТГВ, которым страдает каждый 20 человек в течение жизни, возникает, когда у вас есть тромб в вене глубоко внутри вашего тела. Обычно он начинается в ногах, но если тромб отрывается и распространяется на легкие, это может вызвать легочную эмболию.Сгусток крови в легком останавливает приток крови к легким. Это может быстро стать опасным для жизни, так как ваш орган нуждается в крови для продолжения работы.Сгустки крови в главной артерии сердца также требуют неотложной медицинской помощи, так как могут вызвать сердечный приступ. Как и любой другой орган, ваше сердце нуждается в крови, чтобы выжить. Когда кровоток блокируется, он повреждается и в конечном итоге умирает, если его не лечить.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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