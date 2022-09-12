Онкология: изменения в ваших деснах, которые могут быть признаком - врач Воробьев

"Несколько серьезных изменений во рту и ощущениях во рту могут быть признаком рака горла или рта. Белые или красные пятна на деснах, языке или слизистой оболочке рта — один из признаков", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.





Каковы основные признаки рака ротовой полости?

"Рак полости рта часто появляется на поверхности языка, внутри щек, на губах или деснах. Но он также может появиться на ваших миндалинах или трахее", - объясняет Воробьев.

длится дольше трех недель

продолжает возвращаться

становится больше, чем обычно, или приближается к задней стенке горла

кровоточит или становится более болезненной и красной — это может быть признаком инфекции.