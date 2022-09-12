Онкология: изменения в ваших деснах, которые могут быть признаком - врач Воробьев
Изменения включают «болезненные» язвы, которые сохраняются более недели, онемение и пятна красного и белого цвета.
"Несколько серьезных изменений во рту и ощущениях во рту могут быть признаком рака горла или рта. Белые или красные пятна на деснах, языке или слизистой оболочке рта — один из признаков", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Рак может возникнуть в любой части горла или рта и «может вызвать один или несколько» различных симптомов, поясняет онколог.
Каковы основные признаки рака ротовой полости?
"Рак полости рта часто появляется на поверхности языка, внутри щек, на губах или деснах. Но он также может появиться на ваших миндалинах или трахее", - объясняет Воробьев.
Рак ротовой полости может вызывать болезненные язвы во рту, которые сохраняются более недели, белые или красные пятна, онемение рта или даже изменения речи.
Язвы могут быть вызваны многими различными факторами, включая пищевую аллергию, стресс или тревогу.
Важно посетить своего врача общей практики по поводу язвы, если она соответствует любому из следующих критериев:
- длится дольше трех недель
- продолжает возвращаться
- становится больше, чем обычно, или приближается к задней стенке горла
- кровоточит или становится более болезненной и красной — это может быть признаком инфекции.
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