Онкология: 3 признака, которые сигналят о распространении опухоли в кишечнике

"Контрольные признаки запущенного рака кишечника могут быть точно такими же, как и при нераспространенном раке кишечника. Однако они также могут включать другие симптомы в зависимости от того, куда переместились опухоли", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Усталость

Чувство тошноты

Жажда

"Эти три симптома вызываются гиперкальциемией, которая возникает в результате того, что поврежденные кости выделяют кальций в кровь".

"Ваши кости могут стать слабыми и более склонными к переломам".