Онкология: 3 признака, которые сигналят о распространении опухоли в кишечнике
В то время как симптомы рака кишечника в основном проявляются в области живота, признаки, указывающие на распространение опухоли, могут появляться и в других местах. Есть три предупреждающих ощущения, которые могут помочь определить это распространение.
Рак кишечника, как и любой другой вид рака, необходимо лечить сразу же после его обнаружения. Рак, который распространился, может быть более сложным для лечения. Важно определить предупреждающие признаки распространяющейся опухоли.
Несмотря на то, что рак кишечника начинается либо в заднем проходе, либо в толстой кишке, он также может распространиться на другие части тела.
"Контрольные признаки запущенного рака кишечника могут быть точно такими же, как и при нераспространенном раке кишечника. Однако они также могут включать другие симптомы в зависимости от того, куда переместились опухоли", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Воробьев перечислил симптомы:
- Усталость
- Чувство тошноты
- Жажда
"Эти три симптома вызываются гиперкальциемией, которая возникает в результате того, что поврежденные кости выделяют кальций в кровь".
Другие симптомы, указывающие на гиперкальциемию, включают: запор, раздражительность и спутанность сознания.
Онколог Воробьев: знаки на коже, которые могут сигнализировать о распространении опухоли в кишечнике
Опухоль, которая распространилась на ваши кости, может вызывать боль.
"Ваши кости могут стать слабыми и более склонными к переломам".
Эти симптомы не гарантируют прогрессирующего рака кишечника, поскольку они могут быть вызваны другими проблемами со здоровьем. Тем не менее, важно «обратиться к врачу общей практики», если вас беспокоят какие-либо новые продолжительные симптомы.
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