Крапивница — симптом ковида, который появляется «внезапно» на коже

"Пациенты могут испытывать ряд кожных высыпаний при болезни. Одной из таких сыпей является крапивница, также известная как крапивница. Это вторая по распространенности сыпь, которая появляется внезапно в виде выпуклостей на коже, которые появляются и исчезают довольно быстро в течение нескольких часов. Это может касаться любой части тела, включая лицо. Эта сыпь очень зудящая и часто начинается с сильного зуда ладоней или подошв и может вызвать отек губ и век", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Форма в виде приподнятых бугорков или пятен разных форм и размеров

Появляются в любом месте на теле

Быть на одной области или распространяться по всему телу

Почувствуйте зуд или жжение

С начала пандемии как пациенты, так и медицинские работники отмечают ряд симптомов вируса. Многие из нас знают о некоторых первоначальных побочных эффектах, о которых сообщалось, таких как кашель и потеря обоняния. Тем не менее, это может повлиять на несколько частей тела, включая кожу.Это может произойти в любом месте на теле, обычно начиная с локтей или коленей, а также с тыльной стороны рук и ног.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые разрушают печень.

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