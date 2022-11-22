Медик объяснил опасность дефицита витамина В12 для организма

«При дефиците В12 наблюдаются поражение нервной системы – раздражительность, утомляемость, параличи с расстройством функции тазовых органов», - констатировал Вадим Михно, беседуя с Pravda.Ru.

Медик рассказал в интервью, что В12 (кобаламин) входит число витаминов, недостаток которых организм особенно сильно ощущает зимой. По словам Вадима Михно, дефицит витамина В12 обычно является следствием несбалансированного питания, когда не употребляются в достатке содержащие его продукты. Источником кобаламина является пища животного происхождения, включая яйца, субпродукт и мясо, сыр и другие молочные продукты, морепродукты.Кроме того, к недостатку В12 могут вести паразиты, обосновавшиеся в кишечном тракте.Михно отметил, что дефицит витамина влияет на возникновение ряда нарушений. Кобаламин задействуется процессами кроветворения, и его низкий уровень повышает риск развития анемии с недостатком эритроцитов. При анемии снижаются защитные силы организма, возникает повышенная усталость, утомляемость, сонливость, плохая работоспособность.Кроме того, данный витамин необходим для активного обмена белков и жиров. При его недостатке организм становится подверженным быстрому набору веса.Также, добавил врач, дефицит витамина В12 опасен для состояния нервной системы. Если его недостаток является стойким, продолжительным, так или иначе окажется нарушенной нервная функция организма. Особенно дефицит В12 опасен тем, что в его случае может повреждаться миелиновая оболочка нервов – данное нарушение связано с целым рядом патологических состояний, ограничивающих подвижность человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапный отек ног может говорить о жировой болезни печени и циррозе.

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