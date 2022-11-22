Непрофессионально выполняемый массаж опасен для позвоночника

«Очень опасно делать массаж человеку, у которого есть боли в какой-либо области спины. Это может привести к защемлению нерва, а впоследствии и к онемению пальцев рук или конечностей в целом. Также может произойти смещение межпозвоночных дисков, что ведет к протрузиям, межпозвоночным грыжам и развитию остеохондроза», – уточнила Попова, беседуя с «Газетой.Ru».

Попова рассказала, что профессиональный массажист (если он не остеопат) не трогает позвоночник. Он массирует вдоль позвоночника, прорабатывая мышечные зажимы. Если человеку выполняется доморощенный массаж, то максимум, что можно делать – это легкие поглаживания, почесывания или постукивания. В то же время даже эти действия не должны выполняться, если, например, болит спина.Мария Попова отметила, что многие люди, ощутив «прострел» или болезненный дискомфорт в спине, просят кого-нибудь из близких размять или помассировать ее. В этом случае непрофессионально выполняемый массаж особенно опасен для позвоночника.Специалист подчеркнула: при наличии болей в спине нельзя ее разминать, ходить по ней, сильно давить, а также тянуть человека за руки.Она добавила, что проходить курс массажа у специалистов раз в полгода полезно практически всем. При некоторых видах спорта или при сидячей работе, когда мышцы становятся забитыми, посещать массажиста полезно раз в одну-две недели.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько шагов нужно делать ежедневно для укрепления здоровья.

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