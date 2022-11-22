Непрофессионально выполняемый массаж опасен для позвоночника
Самой опасной для массажа областью тела является спина, предупредила в интервью массажист Мария Попова.
Попова рассказала, что профессиональный массажист (если он не остеопат) не трогает позвоночник. Он массирует вдоль позвоночника, прорабатывая мышечные зажимы. Если человеку выполняется доморощенный массаж, то максимум, что можно делать – это легкие поглаживания, почесывания или постукивания. В то же время даже эти действия не должны выполняться, если, например, болит спина.
Мария Попова отметила, что многие люди, ощутив «прострел» или болезненный дискомфорт в спине, просят кого-нибудь из близких размять или помассировать ее. В этом случае непрофессионально выполняемый массаж особенно опасен для позвоночника.
Специалист подчеркнула: при наличии болей в спине нельзя ее разминать, ходить по ней, сильно давить, а также тянуть человека за руки.
«Очень опасно делать массаж человеку, у которого есть боли в какой-либо области спины. Это может привести к защемлению нерва, а впоследствии и к онемению пальцев рук или конечностей в целом. Также может произойти смещение межпозвоночных дисков, что ведет к протрузиям, межпозвоночным грыжам и развитию остеохондроза», – уточнила Попова, беседуя с «Газетой.Ru».
Она добавила, что проходить курс массажа у специалистов раз в полгода полезно практически всем. При некоторых видах спорта или при сидячей работе, когда мышцы становятся забитыми, посещать массажиста полезно раз в одну-две недели.
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Мария Попова
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